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      Сможет ли Верховная Рада принимать решения после роспуска

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      Сможет ли Верховная Рада принимать решение после роспуска - детали
      Сможет ли Верховная Рада принимать решения после роспуска / Фото из открытых источников

      Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что планирует распустить Верховную Раду. Позже он вместе с лидерами фракций во время встречи договорились о проведении досрочных парламентских выборов 21 июля 2019 года. Сможет ли Верховная Рада принимать решения после роспуска – читайте в нашем материале.

      Существуют разные мнения относительно полномочий ВР после роспуска. Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляла, что Верховная Рада не сможет принимать решения после указа президента о досрочном прекращении ее полномочий.

      Читайте также: О чем договорились Зеленский и главы фракций относительно роспуска парламента

      "С момента издания указа, согласно 85-й и 90-й статьям Конституции, парламент не может принимать законы, другие решения, а может только пойти на выборы", – объяснила Тимошенко.

      Однако советник Зеленского Андрей Богдан считает, что Верховная Рада может принимать решения и после указа о досрочном прекращении ее полномочий.

      Это предусмотрено в Конституции, что Верховная Рада слагает свои полномочия перед новоизбранным парламентом с момента принесения присяги последним. Поэтому Рада действует, будет рассматривать законы. Другой вопрос – явка депутатов, выполнение ими своих депутатских полномочий,
      – добавил Богдан.

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      Почему у Зеленского не было юридических оснований распустить Раду?20 мая во время инаугурационной речи Зеленский заявил, что распустит парламент. До роспуска Рады президент поручил нардепам принять закон о снятии депутатской неприкосновенности, закон о незаконном обогащении и закон о выборах.

      Однако юридически Зеленский не имел права распустить Раду. Ведь фракция "Народный фронт" 17 мая вышла из парламентской коалиции. Поэтому у депутатов есть 30 дней, чтобы создать новую коалицию. А распустили Раду в течение этого периода невозможно, и после этого – тоже. Ведь 27 мая начинается полугодовой срок до окончания полномочий действующего парламента. Однако в команде Зеленского опирались на то, что де-факто коалиции не существует уже несколько лет.

       

       

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      Теги: Парламентские выборы 2019 Верховная Рада Роспуск Рады Новости Украины Новости политики Публикации Владимир Зеленский Законодательство Юлия Тимошенко - новости
      Источник: 24 канал
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