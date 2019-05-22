Верховная Рада провалила избирательные законопроекты Зеленского

Верховная Рада Украины не включила в повестку дня сессии президентский законопроект об изменении избирательного законодательства и о публичных закупках.

Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проекты законов "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса, а также "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины".

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Однако депутаты Верховной Рады не поддержали рассмотрение этих законопроектов во время заседания 22 мая. О том, как голосовали депутаты – читайте в нашем материале.

Спикер Рады Андрей Парубий закрыл экстренное заседание. В следующий раз Рада соберется 28 мая.

За час до внеочередного заседания Верховной Рады, законопроект о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов еще не был зарегистрированным. Впоследствии он таки поступил в Раду с пометкой "неотложный".

Что предусматривает закон Зеленского об изменении избирательного законодательства?Президентский законопроект о внесении изменений в законодательство в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов предусматривает пропорциональную систему по закрытым спискам и снижение проходного барьера в Верховную Раду до 3%. Сейчас это 5%.



В пояснительной записке говорится, что внедрение открытых списков в Совет требует серьезных изменений в системе администрирования выборов. Отдельно,



- изменения формы и содержания избирательных бюллетеней;

- разъяснительной работы среди избирателей об особенностях системы;

- принятия Центральной избирательной комиссией более 60 постановлений, направленных на внедрение указанной системы;

- надлежащей подготовки партий и кандидатов к проведению выборов по этой системе.

Что предусматривает закон Зеленского о публичных закупках?Зеленский предлагает внести в закон ряд изменений, чтобы обеспечить организацию подготовки и проведения выборов в Украине, а именно осуществление закупок товаров и услуг для таких нужд. В законопроекте говорится, что:



- закупку таких товаров и услуг необходимо осуществлять безотлагательно;

- такие заказы, как изготовление, упаковка, доставка избирательных бюллетеней (...) могут выполнить только предприятия, которые имеют соответствующие производственные мощности, опыт выполнения подобных заказов, подготовленных специалистов, а также опыт изготовления заказов в больших объемах;

- жалобы, которые участники торгов подают по результатам закупок, связанных с выборами, не будут останавливать подготовки к проведению выборов.