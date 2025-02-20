Есть данные о десятках таких случаев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в разведке. Специалисты вмонтировали взрывчатку и оборудовали очки функцией дистанционной детонации.

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Что известно о спецоперации

В российских войсках произошла серия взрывов очков для FPV-дронов при их использовании пилотами. Пропагандисты пишут о десятках подобных случаев, случившихся в нескольких областях России на протяжении первых дней февраля.

По данным источников в украинских спецслужбах, за операцией стоят специалисты Главного управления разведки Украины. Внутри очков, передавших пилотам FPV российские волонтеры, как отмечается, была встроена взрывчатка.

Причастные к операции рассказали, что для осуществления подобной операции приобрели крупную партию FPV-очков для российских пилотов. Затем специалисты украинской разведки дополнительно оборудовали их функцией дистанционного подрыва.