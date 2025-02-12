Об этом рассказали источники 24 Канала в спецслужбах. Масштабная кибероперация нацелена на критические российские компании, которые активно поддерживают военную агрессию против Украины.

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Россия потеряла более 120 серверов и тысячи компьютеров

В результате операции были атакованы ряд стратегически важных предприятий, среди которых главный подрядчик российского "Газпрома" – компания "Газстройпром", а также еще 22 компании, предоставляющих услуги по строительству и обслуживанию нефтегазовой инфраструктуры России.

Украинские киберспециалисты вывели из строя более 120 физических серверов-гипервизоров, а также уничтожили огромное количество файловых хранилищ, содержащих документы и другие важные данные объемом 2 миллиона гигабайт (2 000 терабайт).

По имеющимся данным, под кибератаку подвергся ряд российских компаний, в том числе "Газпром-автоматизация", "ГСП-Комплектация", "Инфосервис Регион", "Вектор Восток", "ССК Газрегион" и другие, в том числе филиалы "ГСП-Центр", "ГСП-Сервис", "ГСП-Технологии" и "Газстройпром-Автотранспортное предприятие".

Эти данные составляют важную часть инфраструктуры российских предприятий, и их потеря окажет серьезное влияние на дальнейшую работу этих компаний.

Кроме этого, были выведены из строя более 10 тысяч компьютеров сотрудников ключевых российских предприятий. Это означает, что работа не только отдельных компаний, но и целых систем и сервисов России была полностью прекращена.

Киберудар по России / Фото: источники 24 Канала в спецслужбах

Все операции были остановлены, что привело к серьезным нарушениям в функционировании российской экономики, особенно в нефтегазовом секторе.

Согласно оценкам источников, убытки, нанесенные киберударом, могут составлять от десятков до сотен миллионов долларов. Это одна из крупнейших киберопераций Украины, повлекшая значительный ущерб российским компаниям и усилившая давление на российскую экономику, особенно в условиях войны.