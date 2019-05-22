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      Зеленский внес в Раду законопроект о выборах: текст документа

      1213 Читати новину українською
      Верховная Рада
      Верховная Рада / Украинская правда

      Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отказался регистрировать законопроект, предложенный президентом Владимиром Зеленским, об отмене мажоритарной системы и уменьшении барьера для прохождения партий в парламент до 3%.

      По словам Парубия, депутаты еще не видели текста документа. Поэтому народные избранники ознакомятся с ним позже. Сейчас законопроект передали на рассмотрение комитета.

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      Спикер утверждает, что проект вместо обещанных Зеленским открытых списков предлагает полностью закрыть систему.

      Нардеп Сергей Высоцкий добавил, если его примут, то это позволит Зеленскому узурпировать власть, получив свое "монобольшинство". Однако законопроект не зарегистрировали по другим причинам – он был оформлен с грубыми нарушениями регламента.

       

      На сайте парламента текст проекта закона уже появился. Он предлагает пропорциональную систему с закрытыми списками и снижение проходного барьера в Верховную Раду до 3%. Ранее было 5%.

      В пояснительной записке отметили, что согласны с необходимостью введения избирательной системы с открытыми партийными списками, однако поскольку президент своим указом досрочно прекратил полномочия Верховной Рады, то в последующие 60 дней, когда должны сформировать новый состав, это сделать невозможно.

      Ведь внедрение открытых списков требует:

      • кардинальных изменений в системе администрирования выборов;
      • изменения формы и содержания избирательных бюллетеней;
      • разъяснительной работы среди избирателей об особенностях системы;
      • принятия Центральной избирательной комиссией более 60 постановлений, направленных на внедрение указанной системы;
      • надлежащей подготовки партий и кандидатов к проведению выборов по этой системе.

      Именно поэтому эти выборы должны проводиться по одной из избирательных систем, применяемых на выборах в Украине раньше и понятных для избирателей и тех, кто непосредственно должен организовывать избирательный процесс в короткие сроки. Такой избирательной системой является пропорциональная избирательная система с закрытыми партийными списками,
      – отметили в записке.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Парламентские выборы 2019 Владимир Зеленский Законодательство
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