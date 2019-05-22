Зеленский внес в Раду законопроект о выборах: текст документа

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отказался регистрировать законопроект, предложенный президентом Владимиром Зеленским, об отмене мажоритарной системы и уменьшении барьера для прохождения партий в парламент до 3%.

По словам Парубия, депутаты еще не видели текста документа. Поэтому народные избранники ознакомятся с ним позже. Сейчас законопроект передали на рассмотрение комитета.

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Спикер утверждает, что проект вместо обещанных Зеленским открытых списков предлагает полностью закрыть систему.

Нардеп Сергей Высоцкий добавил, если его примут, то это позволит Зеленскому узурпировать власть, получив свое "монобольшинство". Однако законопроект не зарегистрировали по другим причинам – он был оформлен с грубыми нарушениями регламента.