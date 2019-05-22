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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Зеленський вніс в Раду законопроект про вибори: його не зареєстрували

      1497 Читать новость на русском
      Верховна Рада
      Верховна Рада / Українська правда

      Голова Верховної Ради Андрій Парубій відмовився реєструвати законопроект, запропонований президентом Володимиром Зеленським, про скасування мажоритарної системи та зменшення бар'єру для проходження партій у парламент до 3%.

      За словами Парубія, депутати ще не бачили тексту документу. Тож народні обранці ознайомляться з ним пізніше. Наразі законопроект передали на розгляд комітету. 

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      Спікер переконує, що проект замість обіцяних Зеленським відкритих списків пропонує повністю закрити систему. 

      Нардеп Сергій Висоцький додав, якщо його приймуть, то це дозволить Зеленському узурпувати владу, отримавши свою "монобільшість". Проте законопроект не зареєстрували з інших причин – він був оформлений з грубими порушеннями регламенту.

       

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      Теги: Новини України Новини політики
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