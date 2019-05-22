Позачергове засідання Верховної Ради: онлайн-трансляція

Верховна Рада 22 травня збереться на позачергове засідання, аби змінити виборче законодавство. Початок – о 12:00. Дивіться онлайн-трансляцію засідання парламенту.

Спікер парламенту Адрій Парубій скликав засідання на вимогу президента Володимира Зеленського. Рада розгляне внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України", а також – внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі".

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Чому скликали позачергове засідання Ради? Щоб провести позачергові вибори за новим виборчим законодавством, потрібно ухвалити зміни в закон до того часу, як почнеться виборча кампанія. А вона розпочинається наступного дня після публікації Указу про розпуск Ради.

Позачергове засідання Верховної Ради: дивіться онлайн-трансляцію

Як можуть змінити виборчу систему? Зеленський пропонує:

знизити прохідний бар’єр у Раду до 3%;

скасувати мажоритарну складову;

запровадити імперативний мандат (можливість дострокового відкликання депутата). Однак з прийняттям цього рішення можуть бути проблеми.



Як пропонують змінити закон про вибори народних депутатів