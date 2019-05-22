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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      Позачергове засідання Верховної Ради: онлайн-трансляція

      293 Читать новость на русском
      Засідання Верховної Ради 22 травня 2019 - дивитися онлайн-трансляцію
      Засідання Верховної Ради онлайн / facebook.com/andriy.parubiy

      Верховна Рада 22 травня збереться на позачергове засідання, аби змінити виборче законодавство. Початок – о 12:00. Дивіться онлайн-трансляцію засідання парламенту.

      Спікер парламенту Адрій Парубій скликав засідання на вимогу президента Володимира Зеленського. Рада розгляне внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України", а також – внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі".

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      Чому скликали позачергове засідання Ради? Щоб провести позачергові вибори за новим виборчим законодавством, потрібно ухвалити зміни в закон до того часу, як почнеться виборча кампанія. А вона розпочинається наступного дня після публікації Указу про розпуск Ради.

      Позачергове засідання Верховної Ради: дивіться онлайн-трансляцію

       

      Як можуть змінити виборчу систему? Зеленський пропонує:

      • знизити прохідний бар’єр у Раду до 3%;
      • скасувати мажоритарну складову;
      • запровадити імперативний мандат (можливість дострокового відкликання депутата). Однак з прийняттям цього рішення можуть бути проблеми.

      Як змінять виборче законодавство
      Як пропонують змінити закон про вибори народних депутатів

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      Теги: Законодавство Верховна Рада Новини політики Новини України Парламентські вибори 2019 Розпуск Ради
      Джерело: 24 канал
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