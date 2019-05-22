Сергій Шефір: біографія першого помічника президента Зеленського

Співзасновника Студії "Квартал 95" Сергій Шефір став першим помічником Президента України Володимира Зеленського. Його на посаду своїм указом призначив сам глава держави. Про біографію Шефіра читайте в матеріалі 24 каналу.

Біографія Сергія Шефіра

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Режисер, продюсер та сценарист Сергій Шефір народився 25 травня 1964 року в Кривому Розі. Закінчив Криворізький гірничорудний інститут. Має дружину Ларису та сина Микиту.

Починав свій довгий творчий шлях з ігор КВН, де виступав не тільки як учасник, а й як автор текстів для відомих команд Вищої ліги початку 2000-их років. Писав разом з братом Борисом Шефіром для команд КВН: "Мінськ", "Махачкалинские бродяги", "Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит" (Чемпіон СНД), "95-й квартал", "Збірна ХХ століття", "Збірна ХХI століття".

Грав у командах "Криворізька шпана" і "Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит".

Знайомство з Зеленським

Восени 1995 року брати Шефіри вже були успішними авторами і робили в Кривому Розі фестиваль КВН. Там вони помітили молодого Зеленського та покликали його в команду "Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит". З того часу Шефіри та Зеленський не розлучалися: жили і працювали в одній квартирі в Москві, разом ішли до перемоги "Транзиту" у вищій Лізі КВН.

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Сергій Шефір і Володимир Зеленський (2019)

Створення "Студії "Квартал 95"

У 2003 році ідейні лідери команди "95 квартал" – брати Шефіри та Володимир Зеленський – вирішили створити власну креативну медіакомпанію, яка могла б задовольнити високий попит на розважальну продукцію. Так і з'явилася "Студія "Квартал 95". Згодом брати Шефіри разом з Зеленським повернулися до Києва та як партнери побудували багатомільйонний бізнес.

Робота в кіно

Набивши руку на телевізійних шоу і програмах, компанія звернула свій погляд на практично неорану ниву українського кінематографа. На той момент там явно відчувався дефіцит якісних комедійних проектів.

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Вперше ім'я Сергія Шефіра з'явилося в титрах телекомедії "Професор у законі", для якої він написав сценарій. Наступна ідея Шефіра ожила на екранах тільки через 3 роки, коли в прокат вийшла стрічка "Кохання у великому місті". Того ж року на телебаченні запустилися серіали "Чудо" і "Свати", до яких також доклала руку студія Сергія Шефіра.

У 2011 році брати Шефіри були авторами сценарію римейку класики кіно під назвою "Службовий роман. Наш час", а також спортивну драму "Чемпіони з підворіття". У наступні кілька років брати були продюсерами фільмів "Ржевський проти Наполеона", "8 перших побачень" і два продовження "Кохання у великому місті".

Брати Шефіри продюсували також 2 частини славнозвісного серіалу "Слуга народу" з Зеленським у головній ролі.



Сергій Шефір був продюсером "Слуги народу"

Фільмографія Шефіра:

Сценарист

2005 – "Їсти подано!"

2006 – "Професор у законі"

2010 – "Новорічні свати"

2011 – "Легенда. Людмила Гурченко"

2011 – "Службовий роман. Наш час"

Продюсер