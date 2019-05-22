13:38
22 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін любить Ксенію Троянську. Полковники діда Пу
      Вєсті Кремля
      22:01, 21 травня
      Вєсті.UA: Перепалка Ляшка і Зеленського. Неоднозначні кольори Вакарчука
      Вєсті.UA
      21:12, 21 травня
      Чому безкоштовні операції в Інституті серця коштують десятки тисяч: скандальні історії
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Сергій Шефір: біографія першого помічника президента Зеленського

      114
      Біографія Сергія Шефіра
      Біографія Сергія Шефіра / Inforesist.org/ua

      Співзасновника Студії "Квартал 95" Сергій Шефір став першим помічником Президента України Володимира Зеленського. Його на посаду своїм указом призначив сам глава держави. Про біографію Шефіра читайте в матеріалі 24 каналу.

      Біографія Сергія Шефіра

      Читайте також: Кого Зеленський призначив на ключові посади: список

      Режисер, продюсер та сценарист Сергій Шефір народився 25 травня 1964 року в Кривому Розі. Закінчив Криворізький гірничорудний інститут. Має дружину Ларису та сина Микиту.

      Починав свій довгий творчий шлях з ігор КВН, де виступав не тільки як учасник, а й як автор текстів для відомих команд Вищої ліги початку 2000-их років. Писав разом з братом Борисом Шефіром для команд КВН: "Мінськ", "Махачкалинские бродяги", "Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит" (Чемпіон СНД), "95-й квартал", "Збірна ХХ століття", "Збірна ХХI століття".

      Грав у командах "Криворізька шпана" і "Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит".

      Знайомство з Зеленським

      Восени 1995 року брати Шефіри вже були успішними авторами і робили в Кривому Розі фестиваль КВН. Там вони помітили молодого Зеленського та покликали його в команду "Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит". З того часу Шефіри та Зеленський не розлучалися: жили і працювали в одній квартирі в Москві, разом ішли до перемоги "Транзиту" у вищій Лізі КВН.

      Читайте також: Борис Шефір розповів, хто писав промову Зеленському та що буде з "95 Кварталом"

      Сергій Шефір біографія Володимир Зеленський
      Сергій Шефір і Володимир Зеленський (2019)

      Створення "Студії "Квартал 95"

      У 2003 році ідейні лідери команди "95 квартал" – брати Шефіри та Володимир Зеленський – вирішили створити власну креативну медіакомпанію, яка могла б задовольнити високий попит на розважальну продукцію. Так і з'явилася "Студія "Квартал 95". Згодом брати Шефіри разом з Зеленським повернулися до Києва та як партнери побудували багатомільйонний бізнес.

      Робота в кіно

      Набивши руку на телевізійних шоу і програмах, компанія звернула свій погляд на практично неорану ниву українського кінематографа. На той момент там явно відчувався дефіцит якісних комедійних проектів.

      Читайте також: "95 Квартал" вже запланував зйомки без Зеленського: хто може його замінити

      Вперше ім'я Сергія Шефіра з'явилося в титрах телекомедії "Професор у законі", для якої він написав сценарій. Наступна ідея Шефіра ожила на екранах тільки через 3 роки, коли в прокат вийшла стрічка "Кохання у великому місті". Того ж року на телебаченні запустилися серіали "Чудо" і "Свати", до яких також доклала руку студія Сергія Шефіра.

      У 2011 році брати Шефіри були авторами сценарію римейку класики кіно під назвою "Службовий роман. Наш час", а також спортивну драму "Чемпіони з підворіття". У наступні кілька років брати були продюсерами фільмів "Ржевський проти Наполеона", "8 перших побачень" і два продовження "Кохання у великому місті".

      Брати Шефіри продюсували також 2 частини славнозвісного серіалу "Слуга народу" з Зеленським у головній ролі.

      Сергій Шефір продюсер Слуга народу
      Сергій Шефір був продюсером "Слуги народу"

      Фільмографія Шефіра:

      Сценарист

      • 2005 – "Їсти подано!"
      • 2006 – "Професор у законі"
      • 2010 – "Новорічні свати"
      • 2011 – "Легенда. Людмила Гурченко"
      • 2011 – "Службовий роман. Наш час"

      Продюсер

      • 2008 – "Свати"
      • 2009 – "Чудо"
      • 2009 – "Свати 2"
      • 2009 – "Свати 3"
      • 2009 – "Як козаки…"
      • 2010 – "Свати 4"
      • 2010 – "Новорічні свати"
      • 2011 – "Свати 5"
      • 2011 – "Я буду поруч"
      • 2011 – "Папаши"
      • 2011 – "Дівоче полювання"
      • 2012 – "8 перших побачень"
      • 2012 – "Ржевський проти Наполеона"
      • 2012 – "Мамочки"
      • 2013 – "Кохання у великому місті"
      • 2013 – "Свати 6 за кадром"
      • 2013 – "Свати 6"
      • 2015 – "Слуга народу"
      • 2018 – "Слуга народу 2"
      blog_ava
      ЗМІ стверджують, що Хорошковський повернувся до України: у екс-чиновника кажуть інше
      сьогодні
      7003
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Президент України Квартал 95
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      сьогодні , 12:58 Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      36555
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 12:08 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      4118
      Полномочия с хаосом в придачу, или Какие сверхзадачи стоят перед президентом Зеленским?
      сьогодні , 12:00 Полномочия с хаосом в придачу, или Какие сверхзадачи стоят перед президентом Зеленским?
      Юрій Бутусов 1012
      Які сфери контролюють українські олігархи: головні корупційні схеми
      сьогодні , 08:50 Які сфери контролюють українські олігархи: головні корупційні схеми
      Антон Голобородько 4885
      Три брехні, в які Луценко втягнув адвоката Трампа
      сьогодні , 07:01 Три брехні, в які Луценко втягнув адвоката Трампа
      Сергій Лещенко 2062
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук