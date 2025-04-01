Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов в етері 24 Каналу розповів, що людину, яка втрапила у скандал, легше контролювати. Вона стає надійним співробітником.

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Як Трамп копіює Путіна

Таку тактику, як зазначив Богданов, Трамп перейняв у Владіміра Путіна. Диктатор оточує себе людьми із заплямованою репутацією – корупційні скандали, злочини – адже такі особи будуть максимально відданими йому.

Те, що Волц потрапив у скандал і продемонстрував свою некомпетентність, є плюсом для Трампа, бо це дає йому ще більший контроль над ним,

– підкреслив він.

Водночас, якщо президент США звільнить Волца і призначить на його місце більш компетентного військового чи розвідника, який буде діяти самостійніше, це зменшить рівень контролю Трампа.

Можна стверджувати, що Дональд Трамп під час другого терміну перетворився на автократичного лідера, який прагне стати диктатором. Для цього йому потрібні віддані та залежні люди, а скандали цьому лише сприяють. Це огидна, але ефективна логіка, якою Трамп не вагається користуватися.

Що відомо про витік даних у Signal

Топпосадовці США обговорювали удари по Ємену в Signal у чаті, до якого випадково додали журналіста The Atlantic Джеффрі Голдберга. Обговорення містило дані про зброю, цілі та час ударів. Голдберг оприлюднив це листування.

Згодом журналісти знайшли у мережі особисті дані, електронні адреси та паролі високопосадовців адміністрації Трампа, пов'язані з акаунтами в LinkedIn, Dropbox та іншими сервісами.