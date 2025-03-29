Як пише Politico, віцепрезидент Джей Ді Венс, керівник апарату Сьюзі Вайлз і головний кадровий чиновник Серхіо Гор під час приватної розмови м'яко натякнули Трампу, що настав час розпрощатися з Майком Волцем, передає 24 Канал.

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Венс радив звільнити Волца

Трамп погодився, що Волц допустив помилку, але врешті-решт вирішив його не звільняти — принаймні поки що — з однієї причини: він не збирався давати перемогу ліберальним медіа та демократам.

Один із співрозмовників видання з Білого дому зазначив, що Трамп не хоче видавати члена своєї команди на поталу пресі.

Попри великий скандал Волц досі зберігає посаду після публікації сенсаційної статті в The Atlantic. Однак це не означає, що він у безпеці, зазначають джерела.

Насправді, деякі чиновники адміністрації лише чекають слушного моменту, щоб його звільнити, прагнучи уникнути чергової хвилі новинного циклу перед змінами.

Один із співрозмовників зробив прогноз: "Наразі Волца підтримають, але за пару тижнів він піде".

Відомо, що найбільше високопосадовців обурила відмова Волца взяти на себе відповідальність. Вони не схвалювали те, що він фактично натякнув, що журналіст випадково проник у чат у Signal – звинувачення, яке могло спровокувати якесь розслідування і затягнути скандал. Деяких у Білому домі розчарувало те, що Волц навіть не запропонував Трампу свою відставку.