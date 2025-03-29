Как пишет Politico, вице-президент Джей Ди Вэнс, руководитель аппарата Сьюзи Уайлз и главный кадровый чиновник Серхио Гор во время частного разговора мягко намекнули Трампу, что пришло время распрощаться с Майком Уолцем, передает 24 Канал.

Смотрите также Трамп "поразил" ответом, что такое женщина

Вэнс советовал уволить Уолца

Трамп согласился, что Уолц допустил ошибку, но в конце концов решил его не увольнять – по крайней мере пока – по одной причине: он не собирался давать победу либеральным медиа и демократам.

Один из собеседников издания из Белого дома отметил, что Трамп не хочет выдавать члена своей команды на растерзание прессе.

Несмотря на крупный скандал Уолц до сих пор сохраняет должность после публикации сенсационной статьи в The Atlantic. Однако это не означает, что он в безопасности, отмечают источники.

На самом деле, некоторые чиновники администрации только ждут подходящего момента, чтобы его уволить, стремясь избежать очередной волны новостного цикла перед изменениями.

Один из собеседников сделал прогноз: "Сейчас Уолца поддержат, но через пару недель он уйдет".

Известно, что больше всего чиновников возмутил отказ Уолца взять на себя ответственность. Они не одобряли то, что он фактически намекнул, что журналист случайно проник в чат в Signal – обвинения, которое могло спровоцировать какое-то расследование и затянуть скандал. Некоторых в Белом доме разочаровало то, что Уолц даже не предложил Трампу свою отставку.