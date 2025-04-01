Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов в эфире 24 Канала рассказал, что человека, который попал в скандал, легче контролировать. Он становится надежным сотрудником.

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Как Трамп копирует Путина

Такую тактику, как отметил Богданов, Трамп перенял у Владимира Путина. Диктатор окружает себя людьми с запятнанной репутацией – коррупционные скандалы, преступления – ведь такие лица будут максимально преданными ему.

То, что Волц попал в скандал и продемонстрировал свою некомпетентность, является плюсом для Трампа, потому что это дает ему еще больший контроль над ним,

– подчеркнул он.

В то же время, если президент США уволит Волца и назначит на его место более компетентного военного или разведчика, который будет действовать самостоятельнее, это уменьшит уровень контроля Трампа.

Можно утверждать, что Дональд Трамп во время второго срока превратился в автократического лидера, который стремится стать диктатором. Для этого ему нужны преданные и зависимые люди, а скандалы этому только способствуют. Это отвратительная, но эффективная логика, которой Трамп не колеблется пользоваться.

Что известно об утечке данных в Signal

Топ-чиновники США обсуждали удары по Йемену в Signal в чате, к которому случайно добавили журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга. Обсуждение содержало данные об оружии, цели и время ударов. Голдберг обнародовал эту переписку.

Впоследствии журналисты нашли в сети личные данные, электронные адреса и пароли высокопоставленных чиновников администрации Трампа, связанные с аккаунтами в LinkedIn, Dropbox и другими сервисами.