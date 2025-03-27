Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

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Какую информацию нашли в сети

Журналисты немецкого издания нашли в сети личные данные, электронные адреса и даже пароли высокопоставленных чиновников администрации Трампа. Речь идет о данных советника по нацбезопасности Майка Уолтца, координатора разведки Талси Габбард и министра обороны Пита Хегсета.

Некоторые контакты, которые нашли журналисты, связаны с социальными сетями, такими как WhatsApp, Instagram и Signal, и до сих пор используются. Также данные связаны с аккаунтами в LinkedIn, Dropbox и приложениями для трекинга физической активности.

Журналисты немецкого издания отметили, что это свидетельствует о новой серьезной уязвимости в системе безопасности Вашингтона.

Через эти общедоступные данные враждебные спецслужбы могли бы получить доступ к устройствам и переписки путем установки шпионских программ. Не исключено, что иностранные агенты могли следить за общением, когда Габбард, Уолтц и Хегсет вели обсуждение военного удара в чате Signal,

– отметили в Spiegel.

Пока точно непонятно, велось ли обсуждение именно через аккаунты Signal, которые привязаны к частным номерам высокопоставленных чиновников администрации Трампа.

Журналисты добавляют, что контактные данные Габбард, Їегсета и Уолтца частично были найдены в открытых базах, а частично – в многочисленных утечках паролей. В СМИ добавили, что утечки паролей является распространенным явлением, однако сейчас, очевидно, состоялись новые атаки хакеров, которые позволили получить персональные данные.

Так, данные главы Пентагона журналисты немецкого издания нашли через коммерческий сервис контактных данных, который обычно используют компании для маркетинга и подбора персонала. После того, как журналисты указали ссылку на его профиль в LinkedIn, то система автоматически выдала и другие личные данные – номер телефона и Gmail-адрес. Интересно, что почта и аккаунт в WhatsApp, который привязан к этому номеру телефона, еще недавно использовался.

Данные Уолтца нашли через тот же сервис, а номер телефона – через популярный американский сайт для поиска людей. Пароли к почте журналисты обнаружили в утечках. Данные ведут к его аккаунтам в Microsoft Teams, LinkedIn, WhatsApp и Signal.

Талси Габбарт, по словам журналистов, была более осторожной. Однако ее данные также есть в открытом доступе., журналисты узнали личную почту.

Напомним, что ранее в США произошел скандал из-за того, что в секретный чат случайно добавили журналиста. В секретном чате чиновники обсуждали удары по Йемену.