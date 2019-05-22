Кто такой Сергей Шефир: биография первого помощника президента Зеленского
Соучредитель Студии "Квартал 95" Сергей Шефир стал первым помощником Президента Украины Владимира Зеленского. Его на должность своим указом назначил сам глава государства. О биографии Шефира читайте в материале 24 канала.
Биография Сергея Шефира
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Режиссер, продюсер и сценарист Сергей Шефир родился 25 мая 1964 года в Кривом Роге. Окончил Криворожский горнорудный институт. Есть жена Лариса и сын Никита.
Начинал свой долгий творческий путь с игр КВН, где выступал не только как участник, но и как автор текстов для известных команд Высшей лиги начала 2000-ых годов. Писал вместе с братом Борисом Шефиром для команд КВН: "Минск", "Махачкалинские бродяги", "Запорожье-Кривой Рог-Транзит" (Чемпион СНГ), "95-й квартал", "Сборная ХХ века", "Сборная ХХІ века".
Играл в командах "Криворожская шпана" и "Запорожье-Кривой Рог-Транзит".
Знакомство с Зеленским
Осенью 1995 года братья Шефиры уже были успешными авторами и делали в Кривом Роге фестиваль КВН. Там они заметили молодого Зеленского и позвали его в команду "Запорожье-Кривой Рог-Транзит". С того времени Зеленский и Шефиры не расставались: жили и работали в одной квартире в Москве, вместе шли к победе "Транзита" в высшей Лиге КВН.
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Сергей Шефир и Владимир Зеленский (2019)
Создание "Студии "Квартал 95"
В 2003 году идейные лидеры команды "95 квартал" – братья Шефиры и Владимир Зеленский – решили создать собственную креативную медиакомпанию, которая могла бы удовлетворить высокий спрос на развлекательную продукцию. Так и появилась Студия "Квартал 95". Впоследствии братья Шефиры вместе с Зеленским вернулись в Киев и как партнеры построили многомиллионный бизнес.
Работа в кино
Набив руку на телевизионных шоу и программах, компания обратила свой взгляд на практически нетронутую ниву украинского кинематографа. На тот момент там явно ощущался дефицит качественных комедийных проектов.
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Впервые имя Сергея Шефира появилось в титрах телекомедии "Профессор в законе", для которой он написал сценарий. Следующая идея Шефира ожила на экранах только через 3 года, когда в прокат вышла лента "Любовь в большом городе". В том же году на телевидении запустились сериалы "Чудо" и "Сваты", к которым приложила руку студия Сергея Шефира.
В 2011 году братья Шефиры были авторами сценария римейка классики кино под названием "Служебный роман. Наше время", а также спортивной драмы "Чемпионы из подворотни". Следующие несколько лет братья были продюсерами фильмов "Ржевский против Наполеона", "8 первых свиданий" и два продолжения "Любви в большом городе".
Братья Шефиры продюсировали также 2 части знаменитого сериала "Слуга народа" с Зеленским в главной роли.
Сергей Шефир был продюсером "Слуги народа"
Фильмография Шефира:
Сценарист
- 2005 - "Кушать подано!"
- 2006 – "Профессор в законе"
- 2010 – "Новогодние сваты"
- 2011 – "Легенда. Людмила Гурченко"
- 2011 – "Служебный роман. Наше время"
Продюсер
- 2008 – "Сваты"
- 2009 – "Чудо"
- 2009 – "Сваты 2"
- 2009 – "Сваты 3"
- 2009 – "Как казаки…"
- 2010 – "Сваты 4"
- 2010 – "Новогодние сваты"
- 2011 – "Сваты 5"
- 2011 – "Я буду рядом"
- 2011 – "Папаши"
- 2011 – "Девичья охота"
- 2012 – "8 первых свиданий"
- 2012 – "Ржевский против Наполеона"
- 2012 – "Мамочки"
- 2013 – "Любовь в большом городе"
- 2013 – "Сваты 6 за кадром"
- 2013 – "Сваты 6"
- 2015 – "Слуга народа"
- 2018 – "Слуга народа 2"