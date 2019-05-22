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      Кто такой Сергей Шефир: биография первого помощника президента Зеленского

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      Биография Сергея Шефира
      Биография Сергея Шефира / Inforesist.org/ua

      Соучредитель Студии "Квартал 95" Сергей Шефир стал первым помощником Президента Украины Владимира Зеленского. Его на должность своим указом назначил сам глава государства. О биографии Шефира читайте в материале 24 канала.

      Биография Сергея Шефира

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      Режиссер, продюсер и сценарист Сергей Шефир родился 25 мая 1964 года в Кривом Роге. Окончил Криворожский горнорудный институт. Есть жена Лариса и сын Никита.

      Начинал свой долгий творческий путь с игр КВН, где выступал не только как участник, но и как автор текстов для известных команд Высшей лиги начала 2000-ых годов. Писал вместе с братом Борисом Шефиром для команд КВН: "Минск", "Махачкалинские бродяги", "Запорожье-Кривой Рог-Транзит" (Чемпион СНГ), "95-й квартал", "Сборная ХХ века", "Сборная ХХІ века".

      Играл в командах "Криворожская шпана" и "Запорожье-Кривой Рог-Транзит".

      Знакомство с Зеленским

      Осенью 1995 года братья Шефиры уже были успешными авторами и делали в Кривом Роге фестиваль КВН. Там они заметили молодого Зеленского и позвали его в команду "Запорожье-Кривой Рог-Транзит". С того времени Зеленский и Шефиры не расставались: жили и работали в одной квартире в Москве, вместе шли к победе "Транзита" в высшей Лиге КВН.

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      Сергій Шефір біографія Володимир Зеленський
      Сергей Шефир и Владимир Зеленский (2019)

      Создание "Студии "Квартал 95"

      В 2003 году идейные лидеры команды "95 квартал" – братья Шефиры и Владимир Зеленский – решили создать собственную креативную медиакомпанию, которая могла бы удовлетворить высокий спрос на развлекательную продукцию. Так и появилась Студия "Квартал 95". Впоследствии братья Шефиры вместе с Зеленским вернулись в Киев и как партнеры построили многомиллионный бизнес.

      Работа в кино

      Набив руку на телевизионных шоу и программах, компания обратила свой взгляд на практически нетронутую ниву украинского кинематографа. На тот момент там явно ощущался дефицит качественных комедийных проектов.

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      Впервые имя Сергея Шефира появилось в титрах телекомедии "Профессор в законе", для которой он написал сценарий. Следующая идея Шефира ожила на экранах только через 3 года, когда в прокат вышла лента "Любовь в большом городе". В том же году на телевидении запустились сериалы "Чудо" и "Сваты", к которым приложила руку студия Сергея Шефира.

      В 2011 году братья Шефиры были авторами сценария римейка классики кино под названием "Служебный роман. Наше время", а также спортивной драмы "Чемпионы из подворотни". Следующие несколько лет братья были продюсерами фильмов "Ржевский против Наполеона", "8 первых свиданий" и два продолжения "Любви в большом городе".

      Братья Шефиры продюсировали также 2 части знаменитого сериала "Слуга народа" с Зеленским в главной роли.

      Сергій Шефір продюсер Слуга народу
      Сергей Шефир был продюсером "Слуги народа"

      Фильмография Шефира:

      Сценарист

      • 2005 - "Кушать подано!"
      • 2006 – "Профессор в законе"
      • 2010 – "Новогодние сваты"
      • 2011 – "Легенда. Людмила Гурченко"
      • 2011 – "Служебный роман. Наше время"

      Продюсер

      • 2008 – "Сваты"
      • 2009 – "Чудо"
      • 2009 – "Сваты 2"
      • 2009 – "Сваты 3"
      • 2009 – "Как казаки…"
      • 2010 – "Сваты 4"
      • 2010 – "Новогодние сваты"
      • 2011 – "Сваты 5"
      • 2011 – "Я буду рядом"
      • 2011 – "Папаши"
      • 2011 – "Девичья охота"
      • 2012 – "8 первых свиданий"
      • 2012 – "Ржевский против Наполеона"
      • 2012 – "Мамочки"
      • 2013 – "Любовь в большом городе"
      • 2013 – "Сваты 6 за кадром"
      • 2013 – "Сваты 6"
      • 2015 – "Слуга народа"
      • 2018 – "Слуга народа 2"
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      Теги: Сергей Шефир Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Квартал 95 Президент Украины
      Источник: 24 канал
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