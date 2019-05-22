Кто такой Сергей Шефир: биография первого помощника президента Зеленского

Соучредитель Студии "Квартал 95" Сергей Шефир стал первым помощником Президента Украины Владимира Зеленского. Его на должность своим указом назначил сам глава государства. О биографии Шефира читайте в материале 24 канала.

Биография Сергея Шефира

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Режиссер, продюсер и сценарист Сергей Шефир родился 25 мая 1964 года в Кривом Роге. Окончил Криворожский горнорудный институт. Есть жена Лариса и сын Никита.

Начинал свой долгий творческий путь с игр КВН, где выступал не только как участник, но и как автор текстов для известных команд Высшей лиги начала 2000-ых годов. Писал вместе с братом Борисом Шефиром для команд КВН: "Минск", "Махачкалинские бродяги", "Запорожье-Кривой Рог-Транзит" (Чемпион СНГ), "95-й квартал", "Сборная ХХ века", "Сборная ХХІ века".

Играл в командах "Криворожская шпана" и "Запорожье-Кривой Рог-Транзит".

Знакомство с Зеленским

Осенью 1995 года братья Шефиры уже были успешными авторами и делали в Кривом Роге фестиваль КВН. Там они заметили молодого Зеленского и позвали его в команду "Запорожье-Кривой Рог-Транзит". С того времени Зеленский и Шефиры не расставались: жили и работали в одной квартире в Москве, вместе шли к победе "Транзита" в высшей Лиге КВН.

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Сергей Шефир и Владимир Зеленский (2019)

Создание "Студии "Квартал 95"

В 2003 году идейные лидеры команды "95 квартал" – братья Шефиры и Владимир Зеленский – решили создать собственную креативную медиакомпанию, которая могла бы удовлетворить высокий спрос на развлекательную продукцию. Так и появилась Студия "Квартал 95". Впоследствии братья Шефиры вместе с Зеленским вернулись в Киев и как партнеры построили многомиллионный бизнес.

Работа в кино

Набив руку на телевизионных шоу и программах, компания обратила свой взгляд на практически нетронутую ниву украинского кинематографа. На тот момент там явно ощущался дефицит качественных комедийных проектов.

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Впервые имя Сергея Шефира появилось в титрах телекомедии "Профессор в законе", для которой он написал сценарий. Следующая идея Шефира ожила на экранах только через 3 года, когда в прокат вышла лента "Любовь в большом городе". В том же году на телевидении запустились сериалы "Чудо" и "Сваты", к которым приложила руку студия Сергея Шефира.

В 2011 году братья Шефиры были авторами сценария римейка классики кино под названием "Служебный роман. Наше время", а также спортивной драмы "Чемпионы из подворотни". Следующие несколько лет братья были продюсерами фильмов "Ржевский против Наполеона", "8 первых свиданий" и два продолжения "Любви в большом городе".

Братья Шефиры продюсировали также 2 части знаменитого сериала "Слуга народа" с Зеленским в главной роли.



Сергей Шефир был продюсером "Слуги народа"

Фильмография Шефира:

Сценарист

2005 - "Кушать подано!"

2006 – "Профессор в законе"

2010 – "Новогодние сваты"

2011 – "Легенда. Людмила Гурченко"

2011 – "Служебный роман. Наше время"

Продюсер