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      "95 Квартал" уже запланировал съемки без Зеленского: кто может его заменить

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      Зеленский больше не будет участвовать в съемках "95 Квартала"
      Зеленский больше не будет участвовать в съемках "95 Квартала" / Фото из открытых источников

      Студия "Квартал 95", руководителем и актером которой является кандидат в президенты Владимир Зеленский, уже записала концерт без его участия. Теперь в команде появятся новые люди, а обязанности кандидата между собой разделят несколько человек.

      Об этом сообщил представитель студии и штаба Зеленского Артем Гагарин журналистам.

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      Уже записан концерт и съёмки 5 мая без Зеленского. Жизнь продолжается. Если "95 Квартал" остановится, то кто будет шутить над Зеленским? Но мне кажется, что он сделает все, чтобы не дать нам никакого повода для таких шуток,
      – сказал он.

      Так, 20 апреля уже была "начитка" нового концерта без Зеленского. Однако, по словам Гагарина, "жизнь продолжается" и в студии появятся "новые лица".

      Представитель студии не ответил конкретно, кто именно займет место Зеленского. Однако, теперь в "95 Квартала" не будет конкретного руководителя, а полномочия разделят между несколькими людьми.

      Гагарин добавил, что Зеленский пообещал уйти в политику и покинуть студию. Поэтому, он выполнит свое обещание и не будет разрываться между "Кварталом" и политикой.

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      Теги: LifeStyle Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Квартал 95
      Источник: 24 канал
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