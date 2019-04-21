20:00
21 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ ПРИВАТБАНК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Проти чого протестують олені. Путін боїться українських товарів
      Вєсті Кремля
      18:17, 20 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Чим Яценюк схожий на китайського імператора. Де Добкін черпає натхнення
      Вєсті.UA
      22:07, 19 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Перші дипломатичні кроки
      Згадати все
      20:07, 20 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ ПРИВАТБАНК

      "95 Квартал" вже запланував зйомки без Зеленського: хто може його замінити

      807 Читать новость на русском
      Зеленський більше не буде брати участі у зйомках "95 Кварталу"
      Зеленський більше не буде брати участі у зйомках "95 Кварталу" / Фото з відкритих джерел

      Студія "Квартал 95", керівником і актором якої є кандидат у президенти Володимир Зеленський, вже написала концерт без його участі. Тепер у команді з'являться нові люди, а обов'язки кандидата між собою розділять кілька осіб.

      Про це повідомив представник студії і штабу Зеленського Артем Гагарін журналістам.

      Читайте також: Артисти "95 Кварталу" не йдуть у політику, лише Зеленський, – Євген Кошовий

      Уже написаний концерт і зйомки 5 травня без Зеленського. Життя триває. Якщо "95 Квартал" зупиниться, то хто буде жартувати над Зеленським? Але мені здається, що він зробить все, щоби не дати нам жодного приводу для таких жартів,
      – сказав він.

      Так, 20 квітня уже була "начитка" нового концерту без Зеленського. Проте, за словами Гагаріна, "життя продовжується" і в студії з'являться "нові обличчя".

      Представник студії не відповів конкретно, хто саме займе місце Зеленського. Проте, відтепер у "95 Кварталу" не буде конкретного керівника, а повноваження розділять між кількома людьми.

      Гагарін додав, що Зеленський пообіцяв піти в політику і покинути студію. Тому, він виконає свою обіцянку і не буде розриватися між "Кварталом" та політикою.

       

      blog_ava
      Результати екзит-полу на виборах-2019: онлайн-трансляція
      сьогодні
      26919
      Теги: LifeStyle Новини України Новини політики Володимир Зеленський Квартал 95
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Внаслідок терактів на Шрі-Ланці сотні загиблих: що відомо
      сьогодні , 18:52 Внаслідок терактів на Шрі-Ланці сотні загиблих: що відомо
      5190
      Справа збитого "Боїнга": під судом – Western Union та "Сбербанк"
      сьогодні , 15:47 Справа збитого "Боїнга": під судом – Western Union та "Сбербанк"
      Борис Немировський 1806
      Що таке Україна?
      сьогодні , 12:00 Що таке Україна?
      Блог Соцмережі 1337
      "Поки є така можливість": відомі українці закликали проголосувати на виборах президента
      сьогодні , 10:48 "Поки є така можливість": відомі українці закликали проголосувати на виборах президента
      Світлана Попова 13737
      Продаж голосу на виборах президента: яке покарання загрожує
      сьогодні , 10:17 Продаж голосу на виборах президента: яке покарання загрожує
      4263
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук