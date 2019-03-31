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      Артисти "95 Кварталу" не йдуть у політику, лише Зеленський, – Євген Кошовий

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      Кошовий розповів, що артисти "95 Кварталу" не підуть у політику
      Кошовий розповів, що артисти "95 Кварталу" не підуть у політику / Фото з відкритих джерел

      Артисти"95 Кварталу" не планують іти в політику, окрім керівника проекту Володимира Зеленського, який балотується у президенти.

      Про це розповів шоумен, ведучий і актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий.

      Читайте також: Найважче буде Зеленському, якщо він програє перший тур, – експерт

      За його словами, "Квартал" не буде завершувати свою роботу після походу в політику їхнього керівника.

      У політику йде тільки Зеленський. Команда "95 Кварталу" його підтримує, але не збирається припиняти свою роботу. Артисти в політику не підуть,
      – наголосив Кошовий.

      "95 Квартал" відомий своїми гострими жартами про політиків, чиновників, а особливо, про президента України. Проте, якщо новим главою держави стане Володимир Зеленський, артисти будуть жартувати і про нього.

      Кошовий прокоментував долю "95 Кварталу" без Зеленського: відео

      Скільки українців вже віддали свій голос на виборах? Станом на 15:00 в Україні проголосували 45,12% виборців. За даними ЦВК з 134 округів (загалом округів – 199) явка виборців станом на 15:00 становить 44,79% по Україні.

       

       

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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Квартал 95 Володимир Зеленський Новини культури
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