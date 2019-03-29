Найважче буде Зеленському, якщо він програє перший тур, – експерт

Запасні плани на випадок програшу в першому турі є у всіх лідерів президентських перегонів. Найважче буде Зеленському.

Таку думку 24 каналу висловив директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

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Ті, хто програє перший тур виборів, сміливо починають готуватися до парламентської кампанії. Вже буде ясно, які у кого рейтинги, відповідно, відома ціна в доларах за кожен голос виборця. Складно буде Зеленському. Йому доведеться робити тур по Україні з "95 кварталом". Працювати далі. А Порошенко і Тимошенко відпочиватимуть,

– розповідає Небоженко.

Політолог додає: всі кандидати, які отримають 3-5% голосів, негайно організовуються проти лідера перегонів. Почнуть його інтригувати, тероризувати: мовляв, або віддаємо тобі голоси, або, якщо не хочеш, агітуватимемо проти тебе.

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Також, вважає Небоженко, у випадку проходження до другого туру Зеленського і Порошенка, буде спроба позбутися міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Аваков, на його думку, дуже заважає Порошенку. За умови виходу Зеленського і Тимошенко, скоріше, буде домовленість між усіма трьома лідерами перегонів.

При виході до другого туру Тимошенко і Порошенка буде складна боротьба. Все змінюватиметься щохвилини. Чинний президент отримає голоси за рахунок наївного Зеленського. Це прекрасний резервуар для фальсифікацій. У Тимошенко Порошенко не зможе нічого забрати. Голоси забираються в того, хто не забезпечений системою контролю,

– наголошує Віктор Небоженко.

За словами експерта, будуть судові розгляди у зв’язку із фальсифікаціями. Але всі вони на користь влади, яка все контролює. Небоженко зазначає: до ЦВК надійде, приміром, три тисячі скарг. Але вони люди дресировані. Зроблять вигляд, що ці порушення не вплинули на щасливий вибір українського народу.

Які дані останніх соцопитувань? Згідно з опитуванням, проведеним Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології з 20 по 26 березня, лідери топ-5 президентської гонки не змінилися. На першому місці Володимир Зеленський – 27,6%. На другому Петро Порошенко – 18,2%. Третю в Юлії Тимошенко – 12,8%. Четверте в Юрія Бойка – 11,1% на п’ятому Анатолій Гриценко – 8,4%.



За результатами опитування, проведеного групою "Рейтинг" і центром Разумкова з 9 по 15 березня, лідером президентського рейтингу також є Володимир Зеленський – 24,9% тих. Другу позицію займає Юлія Тимошенко – 18,8%, а третю – Петро Порошенко – 17,4%. У першу п'ятірку увійшли також Юрій Бойко, за якого готові віддати свої голоси 10,2% та Анатолій Гриценко – 9,4%. Кожен шостий не визначився з вибором кандидата.



Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати результати опитувань критично.

Календар президентських виборів-2019