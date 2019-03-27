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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Голосуймо не "по приколу", – Вакарчук звернувся до українців

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      Голосуймо не "по приколу", – Вакарчук звернувся до українців
      Голосуймо не "по приколу", – Вакарчук звернувся до українців / Колаж 24 каналу

      Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук записав відеозвернення. У ньому співак закликав відповідально голосувати на виборах президента.

      Відмовившись від балотування на найвищу посаду в державі, Вакарчук сказав, що він не відмовляється від "власної відповідальності за долю країни".

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      Святослав Вакарчук наголосив, що майбутнє не можна виграти в лотерею і майбутнє та вибори президента – це "не прикол".

      Тисячі наших співвітчизників, в тому числі молодих людей, віддавали своє життя і віддають прямо зараз для того, щоб ми з вами могли вільно обирати,
      – додав Святослав.

      Вакарчук закликав не "вбивати мрію" та виконати свій громадянський обов‘язок: проголосувати на виборах президента 31 березня.

      Святослав Вакарчук закликав українців відповідально голосувати на президентських виборах: дивіться відео

      президентські вибори 2019 вибори президент
      Як відбуватимуться вибори президента України

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Святослав Вакарчук
      Джерело: 24 канал
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