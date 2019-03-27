Голосуймо не "по приколу", – Вакарчук звернувся до українців

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук записав відеозвернення. У ньому співак закликав відповідально голосувати на виборах президента.

Відмовившись від балотування на найвищу посаду в державі, Вакарчук сказав, що він не відмовляється від "власної відповідальності за долю країни".

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Святослав Вакарчук наголосив, що майбутнє не можна виграти в лотерею і майбутнє та вибори президента – це "не прикол".

Тисячі наших співвітчизників, в тому числі молодих людей, віддавали своє життя і віддають прямо зараз для того, щоб ми з вами могли вільно обирати,

– додав Святослав.

Вакарчук закликав не "вбивати мрію" та виконати свій громадянський обов‘язок: проголосувати на виборах президента 31 березня.

Святослав Вакарчук закликав українців відповідально голосувати на президентських виборах: дивіться відео



Як відбуватимуться вибори президента України