Голосуем не "по приколу", – Вакарчук обратился к украинцам

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук записал видеообращение. В нем певец призвал ответственно голосовать на выборах президента.

Отказавшись от баллотирования на высший пост в государстве, Вакарчук сказал, что он не отказывается от "собственной ответственности за судьбу страны".

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Святослав Вакарчук отметил, что будущее нельзя выиграть в лотерею и будущее и выборы президента – это "не прикол".

Тысячи наших соотечественников, в том числе молодых людей, отдавали свою жизнь и отдают прямо сейчас для того, чтобы мы с вами могли свободно выбирать,

– добавил Святослав.

Вакарчук призвал не "убивать мечту" и выполнить свой гражданский долг: проголосовать на выборах президента 31 марта.

Святослав Вакарчук призвал украинцев ответственно голосовать на президентских выборах: смотрите видео



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