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      Голосуем не "по приколу", – Вакарчук обратился к украинцам

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      Голосуем не "по приколу", – Вакарчук обратился к украинцам
      Голосуем не "по приколу", – Вакарчук обратился к украинцам / Коллаж 24 канала

      Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук записал видеообращение. В нем певец призвал ответственно голосовать на выборах президента.

      Отказавшись от баллотирования на высший пост в государстве, Вакарчук сказал, что он не отказывается от "собственной ответственности за судьбу страны".

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      Святослав Вакарчук отметил, что будущее нельзя выиграть в лотерею и будущее и выборы президента – это "не прикол".

      Тысячи наших соотечественников, в том числе молодых людей, отдавали свою жизнь и отдают прямо сейчас для того, чтобы мы с вами могли свободно выбирать,
      – добавил Святослав.

      Вакарчук призвал не "убивать мечту" и выполнить свой гражданский долг: проголосовать на выборах президента 31 марта.

      Святослав Вакарчук призвал украинцев ответственно голосовать на президентских выборах: смотрите видео

      президентські вибори 2019 вибори президент
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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Святослав Вакарчук
      Источник: 24 канал
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