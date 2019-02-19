Обещает улучшение или врет: легко ли вас обмануть кандидатам в президенты – тест

Легко ли вас обмануть кандидатам в президенты / Коллаж 24 канала

Президентская предвыборная кампания 2019 года настолько насыщена обещаниями, которые невозможно осуществить, что отличить правду от лжи может только очень продвинутый избиратель. А вы можете?