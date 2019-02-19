Обещает улучшение или врет: легко ли вас обмануть кандидатам в президенты – тест
Президентская предвыборная кампания 2019 года настолько насыщена обещаниями, которые невозможно осуществить, что отличить правду от лжи может только очень продвинутый избиратель. А вы можете?
Пройдите наш тест "Насколько ты продвинутый избиратель?" и узнайте, легко ли вас обмануть предвыборными обещаниями:
Еще один полезный тест к выборам: от популизма к обещаниям: ориентируетесь ли вы в заявлениях кандидатов?
Источник: 24 канал
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