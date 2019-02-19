Обіцяє покращення чи бреше: чи легко вас обдурити кандидатам в президенти – тест

Чи легко вас обдурити кандидатам в президенти / Колаж 24 каналу

Президентська передвиборча кампанія 2019 року настільки насичена обіцянками, які неможливо здійснити, що відрізнити правду від брехні може лише дуже просунутий виборець. А ви можете?