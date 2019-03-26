Какой элитной недвижимостью владеют топ-5 кандидатов в президенты

31 марта украинцы седьмой раз придут на выборы, чтобы избрать нового президента страны. Накануне голосования не утихает ажиотаж вокруг кандидатов на пост главы государства, их политики, обещаний и элитной жизни.

Согласно результатам последних опросов агентства "Рейтинг" в топ-5 лидеров президентской гонки входят:

Владимир Зеленский – 24,9%; Юлия Тимошенко – 18,8%; Петр Порошенко – 17,4%; Юрий Бойко – 10,2%; Анатолий Гриценко – 9,4%.

Редакция 24 канала предостерегает, что любые социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать результаты опросов критично.

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Какой недвижимостью владеют и где живут кандидаты в президенты?

Владимир Зеленский

Семья кандидата в президенты уже более 10 лет живет в элитном городке "Поместье" в селе Иванковичи, что в 30 километрах от Киева. Также с ноября 2014 года политик с женой арендуют в Великобритании квартиру площадью 91,9 квадратных метров. Стоимость такого жилья составляет 42,2 миллиона гривен.

Владимир Зеленский имеет в собственности такую ​​недвижимость:

Жилой дом в селе Иванковичи под Киевом площадью 353,5 квадратных метра; Земельный участок площадью 1200 квадратных метров в селе Иванковичи; Квартиру в Киеве площадью 131,9 квадратных метра; Два парковочные места площадью 20,90 и 20,70 квадратных метра в столице; Две квартиры в Киеве, которые являются их общей собственностью с братьями Сергеем и Борисом Шефирами общей площадью 453,1 квадратных метра.



Дом Владимира Зеленского

Юлия Тимошенко

58-летняя лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко давно известная личность в украинской политике. Она была нардепом Верховной Рады, дважды премьер-министром и дважды баллотировалась в президенты. Несмотря на такую ​​политическую карьеру, юридически Тимошенко не имеет собственного жилья.

Где живет Тимошенко?

Арендует в Козине под Киевом дом площадью 588 квадратных метров, который принадлежит ее сестре Татьяне Шараповой; Пользуется 4 смежными земельными участками общей площадью более 6100 квадратных метров.

Сама Тимошенко объяснила отсутствие собственной недвижимости тем, что хотела обезопасить себя от конфискации всего имущества при Януковиче. Тогда она же переписала дом и земельные участки в Козине на родственников. Поэтому, де-факто владелицей этого имущества является именно Тимошенко.



Дом, в котором живет Юлия Тимошенко

Петр Порошенко

Действующий президент Украины Петр Порошенко своим домом может посоревноваться с президентами США, которые живут в Белом доме в Вашингтоне.

Петр Порошенко является владельцем такой недвижимости:

Жилого дома в селе Козин под Киевом площадью 1331,7 квадратных метра; Шести земельных участков в Козине и Киеве общей площадью почти 50 тысяч квадратных метров; Двух квартир в Киеве общей площадью 216,75 квадратных метра; Квартиры в Виннице площадью 68,2 квадратных метра; Нежилого помещения в Одессе площадью 35.3 квадратных метра.

Заметим, рядом с огромным двухэтажным особняком в Козине расположен еще один дом, но меньше. На территории усадьбы есть гостевой коттедж, баня, две беседки рядом с водой и даже православная церковь.



Имение Петра Порошенко с высоты птичьего полета

Юрий Бойко

Бывший регионал Юрий Бойко имеет серьезную поддержку пророссийских политиков и электората. Кандидат в президенты не скрывает любви к России, а накануне даже встречался с премьер-министром страны-агрессора Дмитрием Медведевым.

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Бойко также может похвастаться большим количеством недвижимости. Однако, живет политик в доме жены, который очень напоминает теремок – классический тип российских квартир в ХVIII-ХIХ веков.

Юрий Бойко владеет такой недвижимостью:

Жилым домом в селе Диброва в Донецкой области площадью 30 квадратных метров; Земельным участком в Донецкой области площадью 1952 квадратных метров; Земельным участком в Киевской области площадью 600 квадратных метров; Квартирой в городе Рубежное Луганской области площадью 37 квадратных метров. Гаражом в городе Рубежное Луганской области площадью 20 квадратных метров.



Дом семьи Бойко

Добавим, жена Юрия Бойко Вера является владелицей квартиры в России площадью более 220 квадратных метров.

Анатолий Гриценко

Замыкает топ-5 лидеров президентской гонки Анатолий Гриценко. Глава партии "Гражданская позиция" тоже дважды баллотировался на пост главы государства.

Кандидат в президенты не владеет никакой недвижимостью. Об этом известно из его декларации. Однако жена политика журналистка Юлия Мостовая является владелицей четырех квартир в Киеве общей площадью почти 280 квадратных метров. Кроме того, на нее зарегистрировано два земельных участка суммарной площадью 8 536,4 квадратных метров и дачный дом в Киевской области.

Сам Анатолий Гриценко с дочерью Анной прописаны в киевской квартире Мостовой площадью 56,2 квадратных метров.

По словам кандидата в президенты, все имущество, которым он владел ранее, оставил двум детям и бывшей жене.



Дачный дом жены Гриценко

Выборы президента 2019: какие главные даты избирательной кампании?Президентские выборы пройдут в Украине 31 марта 2019 года. 8 марта 2019 года станет известен окончательный перечень кандидатов на президентских выборах. Уже 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.