Имение в Конча-Заспе и элитные квартиры у жены: какую недвижимость скрывает Анатолий Гриценко

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко почти все недвижимое имущество записал на жену. 24 канал продолжает рассказывать о недвижимости тех, кто будет бороться за кресло главы государства на выборах 31 марта. В этом материале читайте, что скрывает и где живет кандидат в президенты Анатолий Гриценко.

Лидер партии "Гражданская позиция" уже неоднократно баллотировался на пост главы государства – в 2010 году (тогда победил Виктор Янукович) и 2014 году (когда президентом стал Петр Порошенко). 12 января Анатолий Гриценко снова подал документы в Центральную избирательную комиссию для участия в президентских выборах.

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Недвижимость Анатолия Гриценко

В декларации за 2018 год указано, что почти все имущество кандидата в президенты записано на его жену – журналистку Юлию Мостовую. Всего в ее собственности 5 квартир в Киеве, два земельных участка в Обуховском районе и элитное имение в Конча-Заспе, которое сам Гриценко назвал дачей.

Анатолий Гриценко работал на должности министра обороны Украины

Его жена также является владелицей нескольких квартир в Киеве площадью 110,3 квадратных метров, 56,2 квадратных метров, 32,9 квадратных метров и 80,2 метров квадратных.

Сам Анатолий Гриценко с дочерью Анной прописаны в киевской квартире Мостовой площадью 56,2 квадратных метров.

Площадь земельных участков в Обуховском районе Киевской области составляет 2360 и 5829 метров квадратных. А площадь дачного дома – 374,4 квадратных метров в этом же районе на Киевщине.

Имение Гриценко в Конча-Заспе, по словам кандидата в президенты, приобрела также его жена еще в 2003-м году. Оно расположено на берегу залива Днепра на "Большой дамбе" (самой дорогой части элитного района).

Имение Гриценко в Конча-Заспе

Имение Анатолия Гриценко занимает площадь 347,8 метров квадратных. Дома у политика есть свой баскетбольная площадка, озеро с декоративным мостом, открытая беседка и игровой дом для дочери политика Анны.

Кандидат в президенты рыбачил на даче

Интересно, что в той местности недвижимостью также владеют такие лица, как Ринат Ахметов, Сергей Левочкин и Вадим Новинский, неподалеку проживает и Юлия Тимошенко.

Другое имущество Гриценко

Кроме того, политик имеет автомобиль Volvo XC90 2013 года выпуска, который он купил за почти полмиллиона гривен. А в 2006-м у Гриценко появился и водный скутер Yamaha VX700 за 47 тысяч гривен. Его жена Юлия Мостовая с 2016-го ездит на машине Toyota Rav4, которую приобрела за 674,5 тысячи гривен.

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В 2017-м Гриценко получил 139 620 гривен пенсии и 14 885 гривен зарплаты – он работает преподавателем в Киево-Могилянской академии. Почти 178 тысяч гривен лидер "Гражданской позиции" получил в виде процентов от вклада в "Ощадбанке".

По состоянию на 2018 год, в этом государственном банке на его счетах хранится 134 526 долларов США, а в наличке семья Гриценко держит еще 36 тысяч долларов и 120 тысяч гривен.

Что известно о кандидате в президенты Анатолии Гриценко: смотрите в видео

Какие главные даты выборов президента Украины 2019?

Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта, а официальные результаты сообщат до 10 апреля. Если ни один из кандидатов не наберет 50%, то будет принято решение о проведении второго тура. Он состоится 21 апреля. Украинцы в седьмой раз будут выбирать главу государства. Согласно Конституции избранный президент пробудет на должности не менее 5 лет.

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