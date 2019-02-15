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      Маєток в Конча-Заспі та елітні квартири у дружини: яку нерухомість приховує Анатолій Гриценко

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      Нерухомість Анатолія Гриценка: що приховує кандидат в президенти
      Яку нерухомість приховує Анатолій Гриценко / 24 канал

      Лідер партії "Громадська позиція" Анатолій Гриценко майже все нерухоме майно записав на дружину. 24 канал продовжує розповідати про нерухомість тих, хто боротиметься за крісло глави держави на виборах 31 березня. У цьому матеріалі читайте – що приховує та де живе кандидат у президенти Анатолій Гриценко.

      Лідер партії "Громадська позиція" вже неодноразово балотувався на пост глави держави – у 2010 році (тоді переміг Віктор Янукович) та 2014 році (коли президентом став Петро Порошенко). 12 січня Анатолій Гриценко знову подав документи до Центральної виборчої комісії для участі у президентських виборах.

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      Нерухомість Анатолія Гриценка

      У декларації за 2018 рік вказано, що майже все майно кандидата в президенти записане на його дружину – журналістку Юлію Мостову. Загалом, жінка володіє 5-ма квартирами в Києві, двома земельними ділянками в Обухівському районі та елітним маєтком в Конча-Заспі, який сам Гриценко назвав дачею.

      Анатолій Гриценко працював на посаді міністра оборони України
      Анатолій Гриценко працював на посаді міністра оборони України

      Його дружина також є власницею кількох квартир у Києві площею 110,3 метрів квадратних, 56,2 метрів квадратних, 32,9 метрів квадратних та 80,2 метрів квадратних.

      Сам Анатолій Гриценко з донькою Анною прописані у київській квартирі Мостової площею 56,2 метрів квадратних.


      Площа земельних ділянок становить 2360 та 5829 метрів квадратних в Обухівському районі Київської області. А площа дачного будинку – 374,4 метрів квадратних у цьому ж районі на Київщині.

      Маєток Гриценка в Конча-Заспі, за словами кандидата в президенти, придбала також його дружина ще у 2003-му році. Він розташований на березі затоки Дніпра на "Великій дамбі" (найдорожчій частині елітного району).

      Маєток Гриценка в Конча-Заспі
      Маєток Гриценка в Конча-Заспі

      Маєток Анатолія Гриценка займає площу 347,8 метрів квадратних. Вдома у політика є свій баскетбольний майданчик, озеро з декоративним мостом, відкрита альтанка і ігровий будинок для дочки політика Анни. 

      Кандидат у президенти рибалив на дачі
      Кандидат у президенти рибалив на дачі

      Цікаво, що в тій місцевості нерухомістю також володіють такі особи, як Ринат Ахметов, Сергій Льовочкін та Вадим Новинський, неподалік проживає і Юлія Тимошенко.

      Інше майно Гриценка

      Окрім того, політик має автомобіль Volvo XC90 2013 року випуску, який він купив за майже півмільйона гривень. А у 2006-му у Гриценка з’явився і водний скутер Yamaha VX700 за 47 тисяч гривень. Його дружина Юлія Мостова з 2016-го їздить на машині Toyota Rav4, яку придбала за 674,5 тисячі гривень.

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      У 2017-му Гриценко отримав 139 620 гривень пенсії та 14 885 гривень зарплати – він працює викладачем у Києво-Могилянській академії. Майже 178 тисяч гривень лідер "Громадянської позиції" отримав у вигляді процентів від вкладу в "Ощадбанку".

      Станом на 2018 рік, у цьому державному банку на його рахунках зберігається 134 526 доларів США, а у готівці родина Гриценка тримає ще 36 тисяч доларів та 120 тисяч гривень.

      Що відомо про кандидата у президенти Анатолія Гриценко: дивіться у відео

      Які головні дати виборів президента України 2019?Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня, а офіційні результати повідомлять до 10 квітня. Якщо жоден з кандидатів не набере 50%, то буде ухвалено рішення про проведення другого туру. Він відбудеться 21 квітня. Українці сьомий раз обиратимуть голову держави. Згідно з Конституцією обраний президент пробуде на посаді щонайменше 5 років.

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      Автор: Марія Бондар
      Теги: Публікації Новини України Президентські вибори 2019 Новини нерухомості України Новини нерухомості Анатолій Гриценко Нерухомість кандидатів в президенти Статті Елітна нерухомість
      Джерело: 24 канал
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