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      Маєток Тимошенко: що відомо про нерухомість незмінної лідерки "Батьківщини"

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      Маєток Юлії Тимошенко: що відомо про нерухомість Тимошенко
      Що відомо про маєток Юлії Тимошенко / Колаж 24 каналу

      Юлія Тимошенко – політик з понад 20-річним стажем. Вона встигла двічі побути прем'єр-міністром, тричі брала участь у президентських виборах і вже всьоме претендує на мандат депутата Верховної Ради. 24 канал продовжує серію публікацій про статки і маєтки лідерів політсил, які беруть участь у позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року.

      На дочасних виборах до Верховної Ради Юлія Тимошенко очолює список партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", яку вона очолює з 1999 року.

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      Цього разу у першу п'ятірку "Батьківщини", окрім Тимошенко, увійшли: Сергій Тарута, Валентин Наливайченко, Сергій Соболєв та Олена Кондратюк.

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      Що відомо про нерухомість Тимошенко?

      У декларації про доходи за 2018-й рік Тимошенко показала, якими статками володіє.

      Лідерка "Батьківщини" зазначила, що мешкає в елітному селищі Козин під Києвом. Проте будинок загальною площею 588 метрів квадратних їй з чоловіком не належить – маєток вони орендують у Тетяни Шарапової, яка доводиться Юлії Тимошенко двоюрідною сестрою.

      Окрім особняка, який розташований в Конча-Заспі "Срібна затока", кандидатка у президенти користується 4 суміжними земельними ділянками загальною площею понад 6100 квадратних метрів.

      На одній з них, площею 1500 квадратів, й розташований орендований будинок, інша (площею 1862 м кв) – міститься поблизу. Ці дві ділянки також записані на кузину Тимошенко.

      Дві інші земельні ділянки у Козині, про які Леді Ю згадує у своїй декларації, записані на Антоніну Ульяхіну, яка є тіткою Тимошенко і представляє "Батьківщину" у Дніпропетровській облраді.

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      Свого часу Тимошенко розповідала журналістам, що переписала будинок та земельні ділянки в Козині на родичів, аби в часи Януковича це майно не конфіскували.

      У 2009-му тоді ще журналіст "Української правди" Сергій Лещенко показав, як виглядають маєтки родини Тимошенко під Києвом та у Дніпрі.

      Тоді з'явились фото її будинку у Конча-Заспі з висоти пташиного польоту, на яких видно, що територія особняка виходить до водойми і навіть має власний пляж.

      тимошенко будинок Козин
      Будинок, якому живе Юлія Тимошенко у Козині / Фото: pravda.com.ua

      Юлія Тимошенко маєток будинок Козин Конча Заспа
      Тимошенко орендує маєток у своєї двоюрідної сестри / Фото: pravda.com.ua

      Тимошенко маєток особняк Козин
      Особняк Тимошенко має власний вихід на пляж / Фото: pravda.com.ua

      У 2014-му Тимошенко навіть впустила додому активістів. Тоді вона показала гостям лише кілька кімнат на першому поверсі: передпокій, кухню і гостьову.

      Тимошенко будинок інтер'єр
      Тимошенко провела активістам екскурсію власним будинком / Фото: pravda.com.ua

      На фото, які з'явились у соцмережах, в інтер'єрі будинку помітні дорогі меблі, на стінах – картини і гобелени. На другий поверх маєтку екс-прем'єрка не захотіла впускати активістів, сказала, що там "не прибрано".

      Інтер'єр маєтку Тимошенко у Конча-Заспі: дивіться фото

       

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      Календар позачергових виборів до Верховної Ради: інфографіка

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      Автор: Наталя Сколоздра
      Теги: Публікації Парламентські вибори 2019 Новини України Новини політики Новини нерухомості України Новини нерухомості ВО Батьківщина Гроші Нерухомість кандидатів у Верховну Раду Юлія Тимошенко - новини Елітна нерухомість
      Джерело: 24 канал
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