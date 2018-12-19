Щедрий 2018-й рік (і попередні теж): топ елітної нерухомості українських можновладців

У 2018-ому завдяки журналістським розслідуванням стало відомо про низку елітної нерухомості українських нардепів, чиновників і можновладців, яку ті "позабували" внести у декларації або дбайливо переписали на родичів. Редакція 24 каналу підготувала підбірку цьогорічних розслідувань, які нас приголомшили.

1. Родина Семочка

У 2016 році листи за підписом очільника економічної контррозвідки СБУ Сергія Семочка зупинили продаж в Україні життєво важливих ліків для діалізу. Фармацевтичні компанії назвали це тиском СБУ через припинення виплати "службі" відкатів з продажу. Через два роки у родини СБУшника знайшлись три будинки сукупною площею майже 1,5 тисячі квадратних метрів в елітному районі Конча-Заспа вартістю близько 8 мільйонів доларів. Ці активи, згідно з розслідуванням, неможливо пояснити офіційними доходами родичів контррозвідника.

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Йдеться про будинок на 333 "квадрати" з великим садом довкола. Офіційно його в лютому 2016 року придбала жінка на ім’я Тетяна Лисенко. Розслідування доводить, що найвірогідніше Тетяна Лисенко – це дружина Семочка.



Будинок родини Семочка на 333 "квадрати"

Неподалік від будинку Тетяни Лисенко є ще два великих будинки, нещодавно оформлені на падчерицю Семочка – Анастасію. Рік тому вона викупила будинок на 367 квадратних метрів по сусідству із Юрієм Артюховим, екс-заступником голови СБУ і очільником управління по боротьбі з корупцією. Раніше цей будинок був виставлений на продаж за два мільйони доларів.

Однак будинок за 2 мільйони доларів – не найдорожче, що придбала тої зими Анастасія. Неподалік є ще одне закрите містечко. У січні 2017 року на неї там оформлюють маєток на 670 "квадратів".



Падчерка Семочка викупила маєток на майже 700 "квадратів"

Журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" проаналізували доходи всієї родини за останні 8 років і не знайшли жодного реалістичного варіанту легального джерела таких статків. Особисті офіційні доходи самого Семочка, засекречені разом з декларацією. Однак зарплати керівників служби (вказані у деклараціях трирічної давнини) вказують: очільнику СБУ Василю Грицаку (1,5 тисячі доларів на місяць) довелось би заробляти на будинок Семочка 120 років. Першим заступникам Грицака Малікову і Демчині – 83 роки і 138 років відповідно.

Нагадаємо, у липні 2018 року Семочко призначили першим заступником Голови Служби зовнішньої розвідки. Водночас, більшість членів його родини – громадяни Росії.

2. Родина Порошенка

Народний депутат фракції "Блок Петра Порошенка", син президента України Олексій Порошенко отримав у подарунок від свого батька Петра Порошенка частину прав власності на житловий будинок з господарськими будівлями площею 1,3 тисячі квадратних метрів в селі Козин на Київщині. Про це свідчить інформація в електронній декларації про суттєві зміни в майні, поданій Олексієм Порошенком.



Маєток родини Порошенків у Козині

Так, згідно з вказаними даними, вартість частини права власності на будинок становить 9,53 мільйона гривень. Дата придбання відповідного права – 7 серпня 2018 року.



Маєток родини Порошенків у Козині

Додамо, що згідно з декларацією за минулі роки, Петро Порошенко володів будинком у Козині одноосібно. Вартість будинку в грудні 2012 року оцінювалася в 30 мільйонів гривень. Президент проживає в Козині разом з сім'єю.

3. Родина Ляшка

6 листопада 2017 року мати лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка Любов Ляшко оформила свідоцтва про право власності на квартиру площею 77 квадратних метрів і 14-метрове машиномісце на столичному Печерську.

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Нерухомість розташовується у новобудові на вулиці Євгена Коновальця, 36-Е. Наразі ціни за квадратний метр у цьому будинку стартують від 31 тисячі гривень, тобто приблизна вартість квартири Любові Ляшко складає 2,4 мільйона гривень. Щоправда, згідно з інформацією із Реєстру речових прав на нерухоме майно, у цю квартиру та машиномісце мати нардепа інвестувала ще на етапі будівництва, тому вони могли обійтися їй дещо дешевше.



Приблизна вартість квартири матері Ляшка складає 2,4 мільйона гривень

До виходу на пенсію Любов Ляшко жила у селі Варва на Чернігівщині, де працювала оператором котельні на газопереробному заводі. Мати головного радикала країни ніколи не володіла жодним бізнесом і її дохід складає 1600 гривень пенсії у місяць.

Раніше програма "Наші гроші з Денисом Бігусом" вже досліджувала статки Олега Ляшка, записані на численних родичів. Зокрема, у сюжеті Надії Бурдєй йшлося, що у 2008 році Любов Ляшко безкоштовно отримала від Вишгородської райдержадміністрації 2 гектари землі. Потім вони були розбиті на дрібніші ділянки і частина з них проданою під забудову. Зараз у Любові Павлівни залишилося 0,84 гектара. Також вона придбала 72 сотки землі у селі Пухівка поблизу Києва. Сукупна вартість усіх наділів Любові Ляшко оцінюється у близько 3 мільйони гривень.

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У 2012 році мати депутата купила три квартири по 100 квадратних метрів кожна у будинку бізнес-класу на вулиці Євгена Коновальця, 36-В. Щоправда, наступного року усіх їх було продано й зараз у неї залишилося там лише одне 13-метрове машиномісце.



Ляшко з мамою

На початку 2017 року Любов Ляшко стала власницею трикімнатної квартири вартістю близько 1,5 мільйона гривень у новобудові на вулиці Бориса Гмирі 10/40. Також на неї оформлений будинок невідомої площі у селі Богданівці поблизу Києва.

Сам же лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко у 2018-ому продав власну квартиру за 16 мільйонів гривень колишньому регіоналу Риженкову Олександру.

4. Родина Павелка

Андрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з кубком Ліги Чемпіонів, у публічному просторі почали говорити про те, що дівчинка – падчерка Павелка, а її мати Катерина Чаус – цивільна дружина народного депутата.



Можливо, Ліза Чаус – падчерка Павелка

У декларації за 2017 рік Павелко не вказав жодного об’єкту нерухомості у власності чи користуванні. Однак, завдяки перегляду соцмереж журналісти знайшли помешкання, в якому вони жили майже два роки – це елітна новобудова в центрі Києва.



Павелко жив з родиною в елітній новобудові

По деталях фотографій – візерунку на підлозі, стільцям та інтер’єру квартири – журналісти знайшли саме цю квартиру.



Очевидно, журналісти натрапили саме на ту квартиру

Нині квартира здається в оренду за 17 тисяч доларів на місяць, а вартість її купівлі – більше 2 мільйонів доларів. Ціна пояснюється тим, що помешкання у 320 метрів квадратних оздоблене покриттям з гальванічного золота, з окремою кімнатою для гардероба, каміном та винною шафою. Виходячи зі світлин Катерини у соцмережах, родина Павелка проживала там мінімум два роки. За вказаною на сайті нерухомості ціною, оренда в цей період склала майже півмільйона доларів.



Ймовірна квартира родини Павелка

5. Родина Холодницького

Цьогоріч стало відомо, як чинному очільнику САП Назару Холодницькому дуже пощастило. Він і його родина безкоштовно отримали п’ять ділянок під Києвом загальною площею майже півгектара. Чотири з них розташовані на території Києво-Святошинського району, де Холодницький працював прокурором.

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Якщо докладніше, то 2012 року Холодницький безкоштовно отримав дві ділянки в селі Білогородка Києво-Святошинського району, площею 0,1 та 0,12 гектара. Роком пізніше сестра Холодницького Ганна, яка вже 20 років проживає в Італії, теж безкоштовно отримала у власність ще дві земельні ділянки на території Києво-Святошинського району – у селі Михайлівка-Рубежівка (0,15 гектара) та в селі Ходосівка (0,11 гектара). 2016 року сестрі перейшла у спадок ще одна ділянка, раніше теж безкоштовно отримана матір’ю Холодницького у Макарівському районі Київської області.



Назар Холодницький

Загалом Назар Холодницький та його сестра володіють 12 об’єктами нерухомості. 8 з них розташовані на території Києво-Святошинського району. Саме в тому районі, де Назар Холодницький працював прокурором. Серед них – особиста квартира Антикорупційного прокурора у місті Вишневому від забудовника "Акварелі". Саме власник компанії "Акварелі" та мер Вишневого Ілля Діков, з яким раніше працював Назар Холодницький, є фігурантами кримінального розслідування щодо хабара в.о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун.

Також сестра та матір нинішнього очільника САП у 2013-2014 роках, коли Холодницький працював в Києво-Святошинській прокуратурі, придбали в цьому ж районі прямо під Києвом дві квартири в одного і того ж забудовника – ТОВ "МІД СЕРВІС" на 183 та 125 "квадратів". Крім того, сестра Холодницького 2017 року набула у власність квартиру в селі Крюківщина. Квартира набута за договором пайової участі, який укладено теж 2013 року.

До речі, це не вся нерухомість: у Львові родина володіє ще двома квартирами та житловим будинком.

6. Родина Луценка

У квітні 2018-ого громадський активіст Максим Костецький виклав у мережу фото чималого маєтку родини генпрокурора Юрія Луценка.

Вирішив привідкрити вам святая святих. Літній будиночок ЦПК та ТІ (Центр протидії корупції і Transparency international, – 24 канал). Ми тут корпоративні заходи проводимо. Випадково не потрапило в декларації,

– пожартував Максим Костецький в дописі до світлини.

На фото будинок в елітному селищі Стоянка під Києвом, у якому мешкає тесть Луценка. Будинок на понад 800 квадратних метрів ріелтори оцінили в 1 мільйон доларів.



Будинок родини Луценка

За словами Віталія Шабуніна, тесть Луценка і близько не має таких доходів. Будинок зареєстрований на батька Ірини Луценко Степана Нарембіка.

7. Родина Геращенка

Як виявилось, 62-річний Олексій Шамбур сплачує за оренду квартири для родини народного депутата Антона Геращенка. Вартість оренди квартири, за оцінкою ріелтора, складає до 3 тисяч доларів на місяць.

До квартири на 190 квадратних метрів в одному з найвідоміших будинків у центрі Києва родина Антона Геращенка в'їхала на другий рік його депутатства – у 2016 році. В той же рік тесть нардепа Олексій Шамбур зареєстрував ФОП з "наукової діяльності" і почав фінансувати проживання зятя.

Це наше спільне з тестем рішення, нас це влаштовує,

– прокоментував програмі ситуацію нардеп Геращенко.

При цьому журналісти виявили, що Олексій Шамбур постійно проживає у Полтаві.

За даними програми, Олексій Шамбур близько 10-ти років не отримував доходу, а з 2016 року встиг заробити близько 270-ти тисяч гривень. Водночас його витрати на оренду квартири, в якій він не живе, перевищують півтора мільйона гривень. Окрім того, ще близько мільйона Шамбур у тому ж 2016 році виклав за позашляховик Santa Fe, яким користується Геращенко.



Елітна квартира Геращенка розташована у новобудові на Печерську

Сам народний депутат в коментарі програмі зазначив, що тесть оплачує квартиру з накопичень, однак, яким чином зароблених, сказати не зміг.

8. Родина Куця

22 червня президент Петро Порошенко призначив нового голову Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. Ним став генерал-майор Служби безпеки України Олександр Куць. Оскільки декларації працівників СБУ є засекреченими, то журналісти Bihus.Info дослідили його статки за допомогою відкритих джерел.

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У вересні 2017 році батько, брат і Катерина Куць, яка, ймовірно, доводиться генералу дружиною, заснували у селі Лісники під Києвом обслуговуючий кооператив "Садове товариство "Садиба". Власниками 90-метрового будинку, у якому зареєстрована юрособа, і 10 соток землі під ним виявилися діти Куця – Анастасія та Олександр. Нерухомість була їм подарована 6 грудня 2017 року.

Проте того дня Анастасія й Олександр Куць отримали і значно цікавіший подарунок – квартиру площею 98 квадратних метрів у житловому комплексі бізнес-класу "Французький квартал". Ціни на подібні трикімнатні квартири тут стартують від 44 тисяч гривень за метр квадратний, тому вартість даного помешкання складає близько 4,3 мільйона гривень.



Житловий комплекс бізнес-класу "Французький квартал"

9. Родина Петренка

Племінниця міністра юстиції України Павла Петренка Божена Клічук після його призначення стала власницею двох квартир у елітних житлових комплексах на Печерську і автомобіля Lexus NX200.



Апартаменти Божени Клічук

Якщо докладніше, то ще три роки тому племінниця міністра юстиції придбала активи, нинішня ринкова вартість яких – приблизно 7 мільйонів гривень, хоча власних доходів на подібні придбання у неї не було. Адже на той час дівчина була студенткою і працювала лише молодшим економістом та помічником бухгалтера.

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Наразі стало відомо, що обидві квартири дівчина придбала у 2015 році. Це двокімнатні апартаменти на 85 квадратних метрах у київському ЖК "Панорама" на вулиці Євгена Коновальця, 44А. Аналогічні квартири нині коштують близько 3,5 мільйона гривень. А також двокімнатна квартира у 65 "квадратів" в будинку по вулиці Євгена Коновальця, 36-В, їхня орієнтовна вартість нині – 2,5 мільйона гривень. Попри те, що в жодній з двох записаних на неї квартир дівчина не мешкає, вона проживає в третій, маминій, – на бульварі Шевченка. 10. Вишенька на торті – іноземна нерухомість Депутатські будинки на Лазурному узбережжі Франції та золотих пісках Іспанії підрахували аналітики проекту "Декларації".

Рекордсменом за кількістю і сукупною площею іноземної нерухомості виявився народний депутат від партії "Опозиційний блок" Вадим Новинський. Він з родиною володіє близько шістьма гектарами землі та п'ятьма квартирами загальною площею 996,3 квадратних метри у Росії. Також на території нашої північної сусідки Новинським належить 453-метрове нежитлове приміщення, 79-метровий гараж і недобудований житловий будинок невідомої площі.



Вадим Новинський

Три земельних ділянки, дві вілли площею 1056 і 337 квадратних метрів у Франції і 332-метрові апартаменти у Греції записані на компанії, бенефіціаром яких є Юлія Льовочкіна. Аналогічними грецькими апартаментами через свій кіпрський офшор BROVE HOLDINGS LIMITED володіє її брат Сергій Льовочкін. Також він задекларував користування 1056-метровою віллою сестри на Лазурному узбережжі. Вартість останньої оцінюють у 40 мільйонів євро, проте наразі на неї накладено арешт французьким судом.

15 сотками землі і 459-метровою торгово-офісною будівлею у Латвії володіють дружина та донька бронзового призера рейтингу – парламентаря Ярослава Дубневича. 270-метровий будинок та 16 соток землі в Німеччині задекларував і скандальний нардеп Борислав Розенблат.

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На фірму Treck Holding Coast S.L. першого заступника фракції "Блоку Петра Порошенка" Ігоря Кононенка записаний 539-метровий будинок в Іспанії. Також нардеп задекларував апартаменти невідомої площі у Франції, які орендує його донька Ольга, що навчається там у одному з найпрестижніших інститутів моди і дизайну в світі – Istituto Marangoni.

Власний будинок площею 455 квадратних метрів має в Іспанії і нардеп Олександр Герега з дружиною. А от парламентарі Євген Рибчинський і Максим Єфімов, у свою чергу, надають перевагу Сполученим Штатам Америки. Перший задекларував там 450-метровий будинок на праві користування в дружини, а другий володіє 279-метровою квартирою, і ще одна 117-метрова перебуває у процесі будівництва.

Чотири квартири та гараж в Болгарії задекларував народний депутат від партії "Відродження" і за сумісництвом голова Асоціації болгар в Україні Антон Кіссе. А от дружина нардепа Руслана Демчака вже три роки поспіль орендує 355-метровий будинок у Великій Британії.

У 2017 році вже екс-міністр фінансів України Олександр Данилюк, за інформацією журналіста Олександра Дубинського, купив квартиру у Лондоні за 766 тисяч фунтів стерлінгів (28,8 мільйона гривень), проте не вказав її у своїй декларації.



Можливий будинок Данилюка у Лондоні

У власному розслідуванні, опублікованому на сайті Dubinsky.pro, журналіст пише, що у грудні 2017 року дружина міністра Ольга Данилюк була зареєстрована за невідомою раніше адресою в Лондоні: 100 Greencroft Gardens, flat 2 London NW6 3PH. У списку мешканців будинку також був вказаний і сам Олександр Данилюк. Проте інформація про володіння квартирою або використання житла у декларації українського міністра не відображена.

У тому ж 2017-ому міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у 2017 році став власником вілли на узбережжі Середземного моря в Італії через фірму Ferdico S.R.L. Вілла в муніципалітеті Сан Феліче Чірчео має 26 кімнат у будівлі площею 566 метрів на першому, другому поверхах та у підвалі. Приблизна вартість вілли Авакова, за даними калькулятора на сайті avvocatoandreani.it, становить близько 774 тисяч євро.



Вілла Авакова в Італії має басейн

Найпопулярнішою країною за кількістю нерухомості виявилася Росія. Там народні обранці володіють 13 об’єктами нерухомості. 11 із них належать вже вищезгаданому нардепу Новинському, ще однією 220-метровою квартирою і машиномісцем володіє там дружина голови фракції "Опозиційний блок" Юрія Бойка.

На другому місці за популярністю опинилася Франція (9 об’єктів нерухомості), а на третьому – Болгарія (6 об’єктів). Далі йдуть Іспанія та США. У цих країнах депутати задекларували по 5 об’єктів. Загалом же 2017 році 24 народних обранці вказали у своїх деклараціях 55 об’єктів нерухомого майна у 15 іноземних країнах.

Матеріал підготовлений за даними розслідувань програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".