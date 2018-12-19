Щедрый 2018-й год (и предыдущие тоже): топ элитной недвижимости украинских чиновников

В 2018-м благодаря журналистским расследованием стало известно о ряде элитной недвижимости украинских нардепов, чиновников и власть имущих, которую те "забыли" внести в декларации или бережно переписали на родственников. Редакция 24 канала подготовила подборку нынешних расследований, которые нас потрясли.

1. Семья Семочко

В 2016 году письма за подписью руководителя экономической контрразведки СБУ Сергея Семочко остановили продажу в Украине жизненно важных лекарств для диализа. Фармацевтические компании назвали это давлением СБУ из-за прекращения выплаты "службе" откатов по продажам. Через два года у семьи СБУшника нашлись три дома совокупной площадью почти 1,5 тысячи квадратных метров в элитном районе Конча-Заспа стоимостью около 8 миллионов долларов. Эти активы, согласно расследованию, невозможно объяснить официальными доходами родственников контрразведчика.

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Речь идет о доме на 333 "квадрата" с большим садом вокруг. Официально его в феврале 2016 года приобрела женщина по имени Татьяна Лысенко. Расследование показывает, что вероятнее всего Татьяна Лысенко – это жена Семочко.



Дом семьи Семочко на 333 "квадрата"

Неподалеку от дома Татьяны Лысенко есть еще два больших дома, недавно оформленных на падчерицу Семочко – Анастасию. Год назад она выкупила дом на 367 квадратных метров по соседству с Юрием Артюховым, экс-замглавой СБУ и главой управления по борьбе с коррупцией. Ранее этот дом был выставлен на продажу за два миллиона долларов.

Однако дом за 2 миллиона долларов – не самое дорогое, что приобрела той зимой Анастасия. Неподалеку есть еще один закрытый городок. В январе 2017 года на нее там оформляют особняк на 670 "квадратов".



Падчерица Семочко выкупила имение почти 700 "квадратов"

Журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" проанализировали доходы всей семьи за последние 8 лет и не нашли реалистического варианта легального источника таких доходов. Личные официальные доходы самого Семочко, засекречены вместе с декларацией. Однако зарплаты руководителей службы (указанные в декларациях трехлетней давности) указывают: руководителю СБУ Василию Грицаку (1,5 тысячи долларов в месяц) пришлось бы зарабатывать на дом Семочко 120 лет. Первым заместителям Грицака Маликову и Демчину – 83 года и 138 лет соответственно.

Напомним, в июле 2018 года Семочко назначен первым заместителем Председателя Службы внешней разведки. В то же время, большинство членов его семьи – граждане России.

2. Семья Порошенко

Народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко", сын президента Украины Алексей Порошенко получил в подарок от своего отца Петра Порошенко часть прав собственности на жилой дом с хозяйственными постройками площадью 1,3 тысячи квадратных метров в селе Козин Киевской области. Об этом свидетельствует информация в электронной декларации о существенных изменениях в имуществе, поданной Алексеем Порошенко.



Имение семьи Порошенко в Козине

Так, согласно указанным данным, стоимость части права собственности на дом составляет 9,53 миллиона гривен. Дата приобретения соответствующего права – 7 августа 2018 года.



Имение семьи Порошенко в Козине

Добавим, что согласно декларации за прошлые годы, Петр Порошенко владел домом в Козине единолично. Стоимость дома в декабре 2012 года оценивалась в 30 миллионов гривен. Президент живет в Козине вместе с семьей.

3. Семья Ляшко

6 ноября 2017 года мать лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко Любовь Ляшко оформила свидетельства о праве собственности на квартиру площадью 77 квадратных метров и 14-метровое машиноместо на столичном Печерске.

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Недвижимость располагается в новостройке на улице Евгения Коновальца, 36-Е. Сейчас цены за квадратный метр в этом доме стартуют от 31 тысячи гривен, то есть примерная стоимость квартиры Любви Ляшко составляет 2,4 миллиона гривен. Правда, по информации из Реестра прав на недвижимое имущество, в эту квартиру и машиноместо мать нардепа инвестировала еще на этапе строительства, поэтому они могли обойтись ей несколько дешевле.



Приблизительная стоимость квартиры матери Ляшко составляет 2,4 миллиона гривен

До выхода на пенсию Любовь Ляшко жила в селе Варва на Черниговщине, где работала оператором котельной на газоперерабатывающем заводе. Мать главного радикала страны никогда не обладала никаким бизнесом и ее доход составляет 1600 гривен пенсии в месяц.

Ранее программа "Наши деньги с Денисом Бигусом" уже исследовала состояние Олега Ляшко, записанное на многочисленных родственников. В частности, в сюжете Надежды Бурдей говорилось, что в 2008 году Любовь Ляшко бесплатно получила от Вышгородской райгосадминистрации 2 гектара земли. Затем они были разбиты на более мелкие участки и часть из них проданы под застройку. Сейчас у Любви Павловны осталось 0,84 гектара. Также она приобрела 72 сотки земли в селе Пуховка под Киевом. Совокупная стоимость всех наделов Любви Ляшко оценивается в около 3 миллионов гривен.

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В 2012 году мать депутата купила три квартиры по 100 квадратных метров каждая в доме бизнес-класса на улице Евгения Коновальца, 36-В. Правда, в следующем году все они были проданы и сейчас у нее осталось там лишь один 13-метровое машиноместо.



Ляшко с мамой

В начале 2017 года Любовь Ляшко стала обладательницей трехкомнатной квартиры стоимостью около 1,5 миллиона гривен в новостройке на улице Бориса Гмыри 10/40. Также на нее оформлен дом неизвестной площади в селе Богдановка под Киевом.

Сам же лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко в 2018-м продал свою квартиру за 16 миллионов гривен прежнему регионалу Рыженкову Александру.

4. Семья Павелко

Андрей Павелко – глава бюджетного комитета и по совместительству председатель Федерации футбола Украины. Хотя официально он холост, после скандальной публикации фото, на котором ребенок в салоне элитного авто играет с кубком Лиги Чемпионов, в публичном пространстве начали говорить о том, что девочка – падчерица Павелко, а ее мать Екатерина Чаус – гражданская жена народного депутата.



Возможно, Лиза Чаус – падчерица Павелко

В декларации за 2017 года Павелко не указал ни одного объекта недвижимости в собственности или пользовании. Однако, благодаря пересмотру соцсетей журналисты нашли помещение, в котором они жили почти два года – это элитная новостройка в центре Киева.



Павелко жил с семьей в элитной новостройке

По деталям фотографий – узоре на полу, стульям и интерьеру квартиры – журналисты нашли именно эту квартиру.



Очевидно, журналисты наткнулись именно на ту квартиру

Сейчас квартира сдается в аренду за 17 тысяч долларов в месяц, а стоимость ее покупки – более 2 миллионов долларов. Цена объясняется тем, что помещение в 320 квадратных метров украшено покрытием из гальванического золота, с отдельной комнатой для гардероба, камином и винным шкафом. Исходя из фотографий Екатерины в соцсетях, семья Павелко проживала там минимум два года. По указанной на сайте недвижимости цене, аренда в этот период составила почти полмиллиона долларов.



Предполагаемая квартира семьи Павелко

5. Семья Холодницкого

В этом году стало известно, как действующему главе САП Назару Холодницкому очень повезло. Он и его семья бесплатно получили пять участков под Киевом общей площадью почти полгектара. Четыре из них расположены на территории Киево-Святошинского района, где Холодницкий работал прокурором.

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Если подробнее, то в 2012 году Холодницкий бесплатно получил два участка в селе Белогородка Киево-Святошинского района, площадью 0,1 и 0,12 гектара. Годом позже сестра Холодницкого Анна, которая уже 20 лет проживает в Италии, тоже бесплатно получила в собственность еще два земельных участка на территории Киево-Святошинского района – в селе Михайловка-Рубежовка (0,15 гектара) и в селе Ходосовка (0,11 гектара ). В 2016 году сестре перешел по наследству еще один участок, ранее тоже бесплатно полученный матерью Холодницкого в Макаровском районе Киевской области.



Назар Холодницкий

В общем Назар Холодницкий и его сестра владеют 12 объектами недвижимости. 8 из них расположены на территории Киево-Святошинского района. Именно в том районе, где Назар Холодницкий работал прокурором. Среди них – личная квартира Антикоррупционного прокурора в городе Вишневом от застройщика "Акварели". Именно владелец компании "Акварели" и мэр Вишневого Илья Диков, с которым ранее работал Назар Холодницкий, являются фигурантами уголовного расследования в отношении взятки и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун.

Также сестра и мать нынешнего главы САП в 2013-2014 годах, когда Холодницкий работал в Киево-Святошинской прокуратуре, приобрели в этом районе прямо под Киевом две квартиры у одного и того же застройщика – ООО "МИД СЕРВИС" на 183 и 125 "квадратов ". Кроме того, сестра Холодницкого в 2017 году приобрела в собственность квартиру в селе Крюковщина. Квартира приобретена по договору долевого участия, заключенного тоже в 2013 году.

Кстати, это не вся недвижимость: во Львове семья владеет еще двумя квартирами и жилым домом.

6. Семья Луценко

В апреле 2018-го общественный активист Максим Костецкий выложил в сеть фото большого имения семьи генпрокурора Юрия Луценко.

Решил приоткрыть вам святая святых. Летний домик ЦПК и ТІ (Центр противодействия коррупции и Transparency international – 24 канал). Мы здесь корпоративные мероприятия проводим. Случайно не попало в декларации,

– пошутил Максим Костецкий в заметке к фотографии.

На фото дом в элитном поселке Стоянка под Киевом, в котором живет тесть Луценко. Дом на более 800 квадратных метров риэлторы оценили в 1 миллион долларов.



Дом семьи Луценко

По словам Виталия Шабунина, тесть Луценко и близко не имеет таких доходов. Дом зарегистрирован на отца Ирины Луценко Степана Нарембика.

7. Семья Геращенко

Как оказалось, 62-летний Алексей Шамбур платит за аренду квартиры для семьи народного депутата Антона Геращенко. Стоимость аренды квартиры, по оценке риэлтора, составляет до 3 тысяч долларов в месяц.

В квартиру на 190 квадратных метров в одном из самых известных зданий в центре Киева семья Антона Геращенко въехала на второй год его депутатства – в 2016 году. В тот же год тесть нардепа Алексей Шамбур зарегистрировал ЧП по "научной деятельности" и начал финансировать проживание зятя.

Это наше общее с тестем решение, нас это устраивает,

– прокомментировал программе ситуацию нардеп Геращенко.

При этом журналисты обнаружили, что Алексей Шамбур постоянно проживает в Полтаве.

По данным программы, Алексей Шамбур около 10-ти лет не получал дохода, а с 2016 года успел заработать около 270-ти тысяч гривен. В то же время его расходы на аренду квартиры, в которой он живет, превышают полтора миллиона гривен. Кроме того, еще около миллиона Шамбур в том же 2016 году выложил за внедорожник Santa Fe, которым пользуется Геращенко.



Элитная квартира Геращенко расположена в новостройке на Печерске

Сам народный депутат в комментарии программе отметил, что тесть оплачивает квартиру с накоплений, однако, каким образом заработанных, сказать не смог.

8. Семья Куця

22 июня президент Петр Порошенко назначил нового председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации. Им стал генерал-майор Службы безопасности Украины Александр Куць. Поскольку декларации работников СБУ являются засекреченными, то журналисты Bihus.Info исследовали его состояние с помощью открытых источников.

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В сентябре 2017 года отец, брат и Екатерина Куць, которая, вероятно, приходится генералу женой, основали в селе Лесники под Киевом обслуживающий кооператив "Садовое общество "Усадьба". Владельцами 90-метрового здания, в котором зарегистрировано юрлицо, и 10 соток земли под ним оказались дети Куця – Анастасия и Александр. Недвижимость была им подарена 6 декабря 2017 года.

Однако в тот день Анастасия и Александр Куць получили и значительно более интересный подарок – квартиру площадью 98 квадратных метров в жилом комплексе бизнес-класса "Французский квартал". Цены на подобные трехкомнатные квартиры здесь стартуют от 44 тысяч гривен за квадратный метр, поэтому стоимость данного помещения составляет около 4,3 миллиона гривен.



Жилой комплекс бизнес-класса "Французский квартал"

9. Семья Петренко

Племянница министра юстиции Украины Павла Петренко Божена Кличук после его назначения стала обладательницей двух квартир в элитных жилых комплексах на Печерске и автомобиля Lexus NX200.



Апартаменты Божены Кличук

Если подробнее, то еще три года назад племянница министра юстиции приобрела активы, нынешняя рыночная стоимость которых – примерно 7 миллионов гривен, хотя собственных доходов на подобные приобретения у нее не было. Ведь в то время девушка была студенткой и работала только младшим экономистом и помощником бухгалтера.

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Сейчас стало известно, что обе квартиры девушка приобрела в 2015 году. Это двухкомнатные апартаменты на 85 квадратных метрах в киевском ЖК "Панорама" на улице Евгения Коновальца, 44А. Аналогичные квартиры сейчас стоят около 3,5 миллиона гривен. А также двухкомнатная квартира в 65 "квадратов" в доме по улице Евгения Коновальца, 36-В, их ориентировочная стоимость сейчас – 2,5 миллиона гривен. Несмотря на то, что в одной из двух записанных на нее квартир девушка не живет, она проживает в третьей, маминой – на бульваре Шевченко.

10. Вишенка на торте – иностранная недвижимость Депутатские дома на Лазурном побережье Франции и золотых песках Испании подсчитали аналитики проекта "Декларации". Рекордсменом по количеству и совокупной площади зарубежной недвижимости оказался народный депутат от партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский. Он с семьей владеет около шести гектарами земли и пятью квартирами общей площадью 996,3 квадратных метра в России. Также на территории нашей северной соседки Новинскому принадлежит 453-метровое нежилое помещение, 79-метровый гараж и недостроенный жилой дом неизвестной площади.



Вадим Новинский

Три земельных участка, две виллы площадью 1056 и 337 квадратных метров во Франции и 332-метровые апартаменты в Греции записанные на компании, бенефициаром которых является Юлия Левочкина. Аналогичными греческими апартаментами через свой кипрский оффшор BROVE HOLDINGS LIMITED владеет ее брат Сергей Левочкин. Также он задекларировал пользования 1056-метровой виллой сестры на Лазурном побережье. Стоимость последней оценивается в 40 миллионов евро, однако пока на нее наложен арест французским судом.

15 сотками земли и 459-метровым торгово-офисным зданием в Латвии владеют жена и дочь бронзового призера рейтинга – парламентария Ярослава Дубневича. 270-метровый дом и 16 соток земли в Германии задекларировал и скандальный нардеп Борислав Розенблат.

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На фирму Treck Holding Coast S.L. первого заместителя фракции "Блока Петра Порошенко" Игоря Кононенко записан 539-метровый дом в Испании. Также нардеп задекларировал апартаменты неизвестной площади во Франции, которые арендует его дочь Ольга, которая учится там в одном из самых престижных институтов моды и дизайна в мире – Istituto Marangoni.

Собственный дом площадью 455 квадратных метров имеет в Испании и нардеп Александр Герега с женой. А вот парламентарии Евгений Рыбчинский и Максим Ефимов, в свою очередь, предпочитают Соединенные Штаты Америки. Первый задекларировал там 450-метровый дом на праве пользования в жены, а второй владеет 279-метровой квартирой, и еще одна 117-метровая находится в процессе строительства.

Четыре квартиры и гараж в Болгарии задекларировал народный депутат от партии "Видродження" и по совместительству председатель Ассоциации болгар в Украине Антон Киссе. А вот жена нардепа Руслана Демчака уже три года подряд арендует 355-метровый дом в Великобритании.

В 2017 году уже экс-министр финансов Украины Александр Данилюк, по информации журналиста Александра Дубинского, купил квартиру в Лондоне за 766 тысяч фунтов стерлингов (28,8 миллиона гривен), однако не указал ее в своей декларации.



Возможный дом Данилюка в Лондоне

В собственном расследовании, опубликованном на сайте Dubinsky.pro, журналист пишет, что в декабре 2017 года супруга министра Ольга Данилюк была зарегистрирована по неизвестному ранее адресу в Лондоне: 100 Greencroft Gardens, flat 2 London NW6 3PH. В списке жильцов дома также был указан и сам Александр Данилюк. Однако информация о владении квартирой или использовании жилья в декларации украинского министра не отражена.

В том же 2017-м министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в 2017 году стал владельцем виллы на побережье Средиземного моря в Италии через фирму Ferdico S.R.L. Вилла в муниципалитете Сан Феличе Чирчео имеет 26 комнат в здании площадью 566 метров на первом, втором этажах и в подвале. Приблизительная стоимость виллы Авакова, по данным калькулятора на сайте avvocatoandreani.it, составляет около 774 тысяч евро.



Вилла Авакова в Италии имеет бассейн

Самой популярной страной по количеству недвижимости оказалась Россия. Там народные избранники владеют 13 объектами недвижимости. 11 из них принадлежат уже вышеупомянутом нардепу Новинскому, еще одной 220-метровой квартирой и машиноместом обладает там жена председателя фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко.

На втором месте по популярности оказалась Франция (9 объектов недвижимости), а на третьем – Болгария (6 объектов). Далее следуют Испания и США. В этих странах депутаты задекларировали по 5 объектов. В целом же в 2017 году 24 народных избранника указали в своих декларациях 55 объектов недвижимого имущества в 15 зарубежных странах.

Материал подготовлен по данным расследований программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".