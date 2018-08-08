Порошенко подарил сыну часть своего дома и немало денег: декларация

Народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко", сын президента Украины Алексей Порошенко получил в подарок от своего отца Петра Порошенко часть прав собственности на жилой дом с хозяйственными постройками площадью 1,3 тысячи квадратных метров в пгт Козин на Киевщине.

Об этом свидетельствует информация в электронной декларации о существенных изменениях в имуществе, представленной Алексеем Порошенко.

Так, согласно указанным данным, стоимость части права собственности на дом составляет 9,53 миллиона гривен. Дата приобретения соответствующего права – 7 августа 2018 года.

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В декларацию сын Порошенко также внес подарок, полученный в денежной форме. В соответствии с записью в документе, нардеп получил от отца 1,1 миллиона гривен.

Добавим, что согласно декларации за прошлые годы, Петр Порошенко владел домом в Козине единолично. Стоимость дома в декабре 2012 года оценивалась в 30 миллионов гривен. Президент проживает в Козине вместе с семьей.