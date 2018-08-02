Какие подарки получил Порошенко в период своего президентства: список

Со времени, когда Петр Порошенко стал президентом Украины, он получил несколько сотен официальных подарков. Чаще всего главе государства дарили книги, картины, макеты и модели техники и вооружения, а также предметы, связанные с украинской историей, идентичностью и культурой.

Об этом говорится в ответе Администрации Президента на информационный запрос 112.ua.

В общем в списке официальных подарков Порошенко 358 позиций. При этом во многих позициях указаны несколько экземпляров или видов подарков.

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Так, одними из самых необычных подарков президенту стали книга-путеводитель по Крыму (неизвестный даритель), "кукла в кедах" (от семьи героя Небесной сотни), кукла "Украинка" (от Мариупольского госуниверситета), макет реактивной системы залпового огня F-122/300 (из ОАЭ), белое кимоно (даритель не указан), пряник от учеников одной из николаевских школ, студенческое фото президента от его родного университета (КНУ им. Шевченко) и гипсовое дерево с бисером (подаренное во время съезда БПП в 2015 году).

Еще одну куклу президенту подарил коллектив Кировоградской областной детской больницы.

Также у Порошенко есть подарочный набор дорожных шахмат.