Які подарунки отримав Порошенко у період свого президентства: список

З часу, коли Петро Порошенко став президентом України, він отримав кілька сотень офіційних подарунків. Найчастіше главі держави дарували книги, картини, макети і моделі техніки та озброєння, а також предмети, пов'язані з українською історією, ідентичністю та культурою.

Про це мовиться у відповіді Адміністрації Президента на інформаційний запит 112.ua.

Загалом у списку офіційних подарунків Порошенка є 358 позицій. При цьому у багатьох позиціях вказані кілька примірників або видів подарунків.

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Так, одними з найбільш незвичних подарунків президенту стали книга-путівник по Криму (невідомий дарувальник), "лялька в кедах" (від сім'ї героя Небесної сотні), лялька "Українка" (від Маріупольського держуніверситету), макет реактивної системи залпового вогню F-122/300 (з ОАЕ), біле кімоно (дарувальник не вказаний), пряник від учнів однієї з миколаївських шкіл, студентське фото президента від його рідного університету (КНУ ім. Шевченка) і гіпсове дерево з бісером (подароване під час з'їзду БПП у 2015 році).

Ще одну ляльку президенту подарував колектив Кіровоградської обласної дитячої лікарні.

Також у Порошенка є подарунковий набір дорожніх шахів.