13:47
31 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
29°C 20°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    26°C 19°C
  • п'ятниця
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Владімір і голубі. Норильск на Марсі
Вєсті Кремля
21:32, 30 липня
Вєсті.UA. Хрещений батько: перезавантаження. Богослови і Богословська
Вєсті.UA
20:40, 30 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Порошенка запрацював виборчий штаб: відомий керівник кампанії

403 Читать новость на русском
У БПП запрацював виборчий штаб
У БПП запрацював виборчий штаб / Фото з відкритих джерел

У фракції "Блок Петра Порошенка" вже запрацював виборчий штаб, а сама політична сила активно почала готуватися до майбутніх президентських виборів, які відбудуться у 2019 році.

Про це розповів заступник голови парламентської фракції БПП Сергій Березенко в інтерв'ю "Главкому".

Читайте також: Вибори президента України-2019: хто піде і які у них шанси

"На цей момент запрацював штаб. Я не хочу розкривати деталей, думаю, що скоро ви самі побачите активні дії", – сказав нардеп.

Водночас, політик не розповів, хто буде керівником передвиборчого штабу, адже у фракції поки не визначились із кандидатурою. Водночас, заступник глави фракції БПП зазначив, що керівником кампанії є Ігор Гринів. 

Це потужний соціолог, аналітик і стратег. Є відмінність між керівником кампанії і керівником штабу. Штаб – це як військо, це виключно тактика. А кампанія – це планування та стратегія. Пан Гринів як раз і є класичним керівником кампанії,
– додав Березенко.

Також, за його словами, всі фігуранти штабів БПП, починаючи з 2014 року, точно будуть брати участь у передвиборчому процесі, просто кожен буде мати свій "відрізок" роботи.

Читайте також: Нардеп розповіла, як Вакарчук і Зеленський вплинуть на президентські вибори

"Можна сказати, що Петро Порошенко є кандидатом у президенти в своєму штабі. Можливо, трошки більше, ніж просто кандидатом. Бо остаточні та базові рішення не можуть ухвалювати без його участі", – відповів Березенко на запитання чи можна сказати, що керівником штабу Петра Порошенка є Петро Порошенко.

Окрім того, депутат зауважив, що за власними дослідженнями БПП щодо рейтингів кандидатів наступних президентських виборів в Україні, Порошенко "зараз не займає перше місце, але різниця між кандидатами знаходиться в межах похибки". 

Я не стану вам брехати та займатися відвертим популізмом. Так, визнаю, безумовної перемоги в першому турі не буде. Але буде перемога у другому турі,
– сказав політик.

Нагадаємо, чергові вибори Президента України мають відбутися 31 березня 2019 року.

Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Блок Петра Порошенка
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вступна кампанія у серпні: основні дати, які не варто проґавити
сьогодні, 13:01 Вступна кампанія у серпні: основні дати, які не варто проґавити
Яніна Ткачук
Терористичний камінгаут: навіщо Рабінович об'єднався із Медведчуком
сьогодні, 12:01 Терористичний камінгаут: навіщо Рабінович об'єднався із Медведчуком
Олексій Чибісов
Чому важливо перевіряти інформацію: як чутки можуть втягнути Україну у шпигунський скандал
сьогодні, 11:22 Чому важливо перевіряти інформацію: як чутки можуть втягнути Україну у шпигунський скандал
Таємниці з життя "мами" Гаррі Поттера: тест для фанатів Джоан Роулінг
сьогодні, 11:00 Таємниці з життя "мами" Гаррі Поттера: тест для фанатів Джоан Роулінг
Як зварити варення з мрії та зробити на цьому бізнес: інтерв'ю з шеф-кухарем Євгеном Клопотенком
сьогодні, 10:00 Як зварити варення з мрії та зробити на цьому бізнес: інтерв'ю з шеф-кухарем Євгеном Клопотенком
Олена Булан
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
В УПЦ КП помоляться за "визволення від нашестя чужинців"
15 березня 2014 , 15:17
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Екс-наставник "Дніпра" покинув "Малагу" Бойка
 22 грудня 2016 , 20:05
Головні новини футболу 14 червня: ЧС-2018 стартував у Росії, Реал офіційно представив нового тренера
 15 червня , 07:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук