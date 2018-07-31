У Порошенка запрацював виборчий штаб: відомий керівник кампанії

У фракції "Блок Петра Порошенка" вже запрацював виборчий штаб, а сама політична сила активно почала готуватися до майбутніх президентських виборів, які відбудуться у 2019 році.

Про це розповів заступник голови парламентської фракції БПП Сергій Березенко в інтерв'ю "Главкому".

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"На цей момент запрацював штаб. Я не хочу розкривати деталей, думаю, що скоро ви самі побачите активні дії", – сказав нардеп.

Водночас, політик не розповів, хто буде керівником передвиборчого штабу, адже у фракції поки не визначились із кандидатурою. Водночас, заступник глави фракції БПП зазначив, що керівником кампанії є Ігор Гринів.

Це потужний соціолог, аналітик і стратег. Є відмінність між керівником кампанії і керівником штабу. Штаб – це як військо, це виключно тактика. А кампанія – це планування та стратегія. Пан Гринів як раз і є класичним керівником кампанії,

– додав Березенко.

Також, за його словами, всі фігуранти штабів БПП, починаючи з 2014 року, точно будуть брати участь у передвиборчому процесі, просто кожен буде мати свій "відрізок" роботи.

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"Можна сказати, що Петро Порошенко є кандидатом у президенти в своєму штабі. Можливо, трошки більше, ніж просто кандидатом. Бо остаточні та базові рішення не можуть ухвалювати без його участі", – відповів Березенко на запитання чи можна сказати, що керівником штабу Петра Порошенка є Петро Порошенко.

Окрім того, депутат зауважив, що за власними дослідженнями БПП щодо рейтингів кандидатів наступних президентських виборів в Україні, Порошенко "зараз не займає перше місце, але різниця між кандидатами знаходиться в межах похибки".

Я не стану вам брехати та займатися відвертим популізмом. Так, визнаю, безумовної перемоги в першому турі не буде. Але буде перемога у другому турі,

– сказав політик.

Нагадаємо, чергові вибори Президента України мають відбутися 31 березня 2019 року.