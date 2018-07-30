Нардеп розповіла, як Вакарчук і Зеленський вплинуть на президентські вибори

Якщо співак і лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук і гуморист та актор Володимир Зеленський будуть балотуватися у Президенти України, на виборах, які відбудуться у 2019 році, то їх результат буде складно передбачити.

Про це розповіла екс-журналістка, нардеп від "Народного фронту" і голова комітету з питань свободи слова й інформаційної політики Вікторія Сюмар в інтерв'ю "Українській правді".

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Вона зауважила, що якщо Вакарчук і Зеленський підуть на вибори, то дуже серйозно змінять політичну карту. Водночас, якщо вони не будуть брати участі у президентській гонці, то в принципі, Тимошенко, Гриценко, Бойко і Порошенко залишаться лідерами для народу.

Якщо виходять Вакарчук і Зеленський, то передбачити результати виборів надзвичайно складно. Вони можуть отримати дуже серйозно від усіх, хто не визначився з вибором, а це 25%. Якщо люди невизначені щодо старих політиків, значить, вони чекають чогось нового. Я часто чую фрази, що ми дожилися до того, що співак, комік можуть бути кандидатами в президенти. Насправді це голосування не стільки за Вакарчука чи Зеленського. Це голосування з дулею в кишені старим політикам, які дістали,

– сказала Сюмар.

Політик зазначила, що в обох відомих представників шоу-бізнесу "величезні перетоки один між одним".

"Але вони не збивають один одного, тому що один працює на ніші молодих прозахідних, а той на ніші просхідних і південних. І дійсно це могла б бути дуже сильна зв'язка на рівні стандарти нової політики проти старої політики, від якої всі втомилися. І це був би той конфлікт, якого суспільство потребує. Бо кожні вибори – це конфлікт влади й опозиції", – додала вона.

Окрім того, на думку нардепа, комік Володимир Зеленський буде брати участь у виборах.

"Мені здається, що так. Принаймні ця ніша молодого Сходу і Півдня залишається повністю пустою. На східному полі працює Бойко в категорії старих політиків. Рабінович намагається десь показати, що він якийсь новий, але я думаю, що вони між собою домовляться і буде концентрація в одного кандидата. Але от жоден з них не зайде в нішу молодих", – підсумувала Сюмар.