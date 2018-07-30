Нардеп рассказала, как Вакарчук и Зеленский повлияют на президентские выборы

Если певец и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук и юморист и актер Владимир Зеленский будут баллотироваться в Президенты Украины на выборах, которые состоятся в 2019 году, то их результат будет сложно предсказать.

Об этом рассказала экс-журналист, нардеп от "Народного фронта" и глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар в интервью "Украинской правде".

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Она отметила, что если Вакарчук и Зеленский пойдут на выборы, то очень серьезно изменят политическую карту. В то же время, если они не будут принимать участия в президентской гонке, то в принципе, Тимошенко, Гриценко, Бойко и Порошенко останутся лидерами для народа.

Если выходят Вакарчук и Зеленский, то предсказать результаты выборов чрезвычайно сложно. Они могут получить очень серьезно от всех, кто не определился с выбором, а это 25%. Если люди неопределены в отношении старых политиков, значит, они ждут чего-то нового. Я часто слышу фразы, что мы дожились до того, что певец, комик могут быть кандидатами в президенты. На самом деле это голосование не столько за Вакарчука или Зеленского. Это голосование с фигой в кармане старым политикам, которые достали,

– сказала Сюмар.

Политик отметила, что у обоих известных представителей шоу-бизнеса "огромные перетоки друг между другом".

"Но они не сбивают друг друга, потому что один работает на нише молодых прозападных, а тот на ниши провосточных и южных. И действительно это могла бы быть очень сильная связка на уровне стандартов новой политики против старой политики, от которой все устали. И это был бы тот конфликт, которого общество требует. Потому что каждые выборы – это конфликт власти и оппозиции", – добавила она.

Кроме того, по мнению нардепа, комик Владимир Зеленский будет участвовать в выборах.

"Мне кажется, что да. По крайней мере, эта ниша молодого Востока и Юга остается полностью пустой. На восточном поле работает Бойко в категории старых политиков. Рабинович пытается где-то показать, что он какой-то новый, но я думаю, что они между собой договорятся и будет концентрация в одного кандидата. Но вот ни один из них не зайдет в нишу молодых", – подытожила Сюмар.