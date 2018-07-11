Кого украинцы хотят видеть на посту президента: инфографика

До президентских выборов еще восемь месяцев. Предвыборная кампания официально стартует в феврале, а билборды с политическими лицами на улицах появляются уже сейчас. И социологи уже измеряют политические предпочтения украинцев.

Для сравнения мы взяли работу четырех социологических институтов, а именно фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, KIIS, социологическая группа "Рейтинг", Socis.



Цифры различаются, в зависимости от компании, которая провела опрос.

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Как ни крути, но в целом первая пятерка в том или ином порядке – неизменна. Юлия Тимошенко, Анатолий Гриценко, Юрий Бойко, Олег Ляшко и Петр Порошенко. Примечательно, что ни один кандидат сейчас не имеет хотя бы 15% поддержки среди избирателей.



Пятерка вероятных кандидатов в президенты



В основном эти цифры, как говорится ядерный электорат, люди, которые вряд ли оставят своего кандидата. Прыгнуть выше этой пятерки мешает антирейтинг, который политики собрали за время пребывания у власти. Наихудшая ситуация с этим показателем у Петра Порошенко. Почти отсутствует он у Анатолия Гриценко.



Антирейтинг, который политики собрали за время пребывания у власти



Есть еще артисты с якобы президентскими амбициями и хорошим стартовым рейтингом. Люди ждут новых лиц в политике и дарят кредит доверия тем, кто официально о своем участии в гонках не заявил.



Рейтинг артистов



Ближе к выборам список желающих стать президентом будет расти. В 2014 году на гонки вызвался 21 кандидат. И они уже борются за голоса тех, кто не определился. Таких сейчас от 15 до 27 процентов.



Многие украинцы еще не определились, за кого будут голосовать