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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Почему Порошенко не выгодны досрочные выборы парламента: мнение эксперта

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Досрочные выборы – способ давления
Досрочные выборы – способ давления / Фото из открытых источников

Разговоры о досрочных парламентских выборах – элемент давления "всех на всех" с целью поддерживать определенное напряжение в политикуме. Порошенко досрочная кампания не выгодна, независимо от его шансов победить на выборах президента.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Александр Леонов.

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Как замечает политолог, прежде всего, оснований для досрочных выборов нет. Кроме того, все зависит от президента, который имеет право назначать досрочные выборы, если такие основания найдутся. Но, отмечает Леонов, это не его обязанность. Даже если распадется правительство, глава государства может назначить досрочные выборы.

Победит Порошенко на выборах президента или нет, ему нет смысла объявлять досрочные выборы парламента. Если он выиграет, то его партия БПП при условии формирования технологического списка, плюс мажоритарка, может усилить позиции. Ведь на Порошенко не будут возлагать завышенные ожидания. Потому что это будет его второй срок. Соответственно, свои позиции удержит и БПП,
– замечает Александр Леонов.

Эксперт считает, что во второй тур президентских выборов с большой вероятностью выйдут Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Но даже если выиграет Тимошенко, то все равно действующему главе государства не нужны сейчас досрочные парламентские выборы.

"Когда президента избирают впервые, то через полгода у него остается половина рейтинга. Если Тимошенко выиграет, то на момент парламентской кампании ее партия потеряет поддержку. Потому что на Тимошенко будут большие надежды, которые она не сможет в короткие сроки оправдать. Верховная Рада находиться в полууправляемом состоянии, Тимошенко захочет отставки правительства, и это приведет к определенным колебаниям, в частности гривны", – подчеркнул Леонов.

Напомним, очередные парламентские выборы состоятся осенью 2019 года. Согласно данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в июне, если бы парламентские выборы состоялись в июне, то 11,5% проголосовали бы за "Батькивщину"; 8,4% – за "Гражданскую позицию"; 6% – за "Оппозиционный блок"; 5,9% – за Радикальную партию; 5,6% – за партию "За жизнь"; 4,2% – за "Блок Петра Порошенко"; 2,5% – за "Свободу"; 2,4% – за "Самопомич"; 1% – за Аграрную партию; за другие партии – всего 5,5%.

Одновременно 6,6% – вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень; 10,6% – решили не участвовать в голосовании; 28,8% – не определились, за кого голосовать; 1,2% – отказались отвечать на вопрос.

Очередные выборы Президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Юлия Тимошенко Верховная Рада Блок Петра Порошенко
Источник: 24 Канал
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