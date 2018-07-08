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Чому Порошенку не вигідні дострокові вибори парламенту: думка експерта

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Дострокові вибори – спосіб тиску
Дострокові вибори – спосіб тиску / Фото з відкритих джерел

Розмови про дострокові парламентські вибори – елемент тиску "всіх на всіх" з метою підтримувати певну напругу в політикумі. Порошенку дострокова кампанія є не вигідною, незалежно від його шансів перемогти на виборах президента.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Олександр Леонов.

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Як зауважує політолог, перш за все, підстав для дострокових виборів немає. Крім того, все залежить від президента, який має право призначати дострокові вибори – якщо такі підстави знайдуться. Але, наголошує Леонов, це не його обов’язок. Навіть якщо розпадеться уряд, глава держави може не призначити дострокові вибори.

Переможе Порошенко на виборах президента чи ні, йому немає сенсу оголошувати дострокові вибори парламенту. Якщо він виграє, то його партія БПП за умови формування технологічного списку, плюс мажоритарка, може посилити позиції. Адже на Порошенка не покладатимуть завищені очікування. Тому що це буде його другий термін. Відповідно, свої позиції утримає і БПП,
– зауважує Олександр Леонов.

Експерт вважає, що до другого туру президентських виборів з великою імовірністю вийдуть Юлія Тимошенко і Петро Порошенко. Але навіть якщо виграє Тимошенко, то все одно чинному очільнику держави не потрібні зараз дострокові парламентські вибори.

"Коли президента обирають вперше, то через півроку в нього залишається половина рейтингу. Якщо Тимошенко виграє, то на момент парламентської кампанії її партія втратить підтримку. Тому що на Тимошенко будуть великі сподівання, які вона не зможе в короткі терміни виправдати. Верховна Рада перебуватиме в напівкерованому стані, Тимошенко захоче відставки уряду, і це призведе до певних коливань, зокрема гривні", – підкреслив Леонов.

Нагадаємо, чергові парламентські вибори відбудуться восени 2019 року. Згідно з даними опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного в червні, якби парламентські вибори відбулися в червні, то 11,5% проголосували б за "Батьківщину"; 8,4% – за "Громадянську позицію"; 6% – за "Опозиційний блок"; 5,9% – за Радикальну партію; 5,6% – за партію "За життя"; 4,2% – за "Блок Петра Порошенка"; 2,5% – за "Свободу"; 2,4% – за "Самопоміч"; 1% – за Аграрну партію; за інші партії – загалом 5,5%.

Водночас 6,6% – викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень; 10,6% – вирішили не брати участь у голосуванні; 28,8% – не визначилися, за кого голосувати; 1,2% – відмовилися відповідати на запитання.

Чергові вибори Президента України мають відбутись 31 березня 2019 року.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Юлія Тимошенко Верховна Рада Блок Петра Порошенка
Джерело: 24 Канал
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