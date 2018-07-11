Кого українці хочуть бачити на посаді президента: інфографіка

До президентських виборів ще вісім місяців. Передвиборча кампанія офіційно стартує в лютому, а білборди з політичними обличчями на вулицях з'являються вже зараз. Та й соціологи вже вимірюють політичні вподобання українців.

Для порівняння ми взяли роботу чотирьох соціологічних інституцій, а саме фонд "Демократичних ініціатив" імені Ілька Кучеріва, KIIS, соціологічна група "Рейтинг", Socis.

Цифри різняться, залежно від компанії, яка провела опитування.

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Як не крути, але загалом перша п'ятірка в тому чи іншому порядку – незмінна. Юлія Тимошенко, Анатолій Гриценко, Юрій Бойко, Олег Ляшко і Петро Порошенко. Прикметно, що жоден кандидат зараз немає хоча б 15% підтримки серед виборців.



П'ятірка ймовірних кандидатів у президенти

Здебільшого ці цифри, як то кажуть ядерний електорат, люди, які навряд чи полишать свого кандидата. Стрибнути вище цій п'ятірці заважає антирейтинг, який політики назбирали за час перебування у владі. Найгірша ситуація із цим показником у Петра Порошенка. Майже відсутній він в Анатолія Гриценка.



Антирейтинг, який політики назбирали за час перебування у владі

Є ще артисти із нібито президентськими амбіціями та непоганим стартовим рейтингом. Люди чекають нових облич у політиці й дарують кредит довіри тим, хто офіційно про свою участь у перегонах не заявив.



Рейтинг артистів

Ближче до виборів список охочих стати президентом буде рости. У 2014 році на перегони зголосився 21 кандидат. І вони вже борються за голоси тих, хто не визначився. Таких зараз від 15 до 27 відсотків.



Багато українців ще не визначилися, за кого будуть голосувати