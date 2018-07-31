У Порошенко заработал избирательный штаб к выборам: известен руководитель кампании

Во фракции "Блок Петра Порошенко" уже заработал избирательный штаб, а сама политическая сила активно начала готовиться к предстоящим президентским выборам, которые состоятся в 2019 году.

Об этом рассказал заместитель председателя парламентской фракции БПП Сергей Березенко в интервью "Главкому".

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"На этот момент заработал штаб. Я не хочу раскрывать деталей, думаю, что скоро вы сами увидите активные действия", – сказал нардеп.

Вместе с тем, политик не рассказал, кто будет руководителем предвыборного штаба, ведь во фракции пока не определились с кандидатурой. Вместе с тем, заместитель главы фракции БПП отметил, что руководителем кампании является Игорь Грынив.

Это мощный социолог, аналитик и стратег. Есть различие между руководителем кампании и руководителем штаба. Штаб – это как войско, это исключительно тактика. А кампания – это планирование и стратегия. Господин Грынив как раз и является классическим руководителем кампании,

– добавил Березенко.

Также, по его словам, все фигуранты штабов БПП, начиная с 2014 года, точно будут участвовать в предвыборном процессе, просто каждый будет иметь свой "отрезок" работы.

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"Можно сказать, что Петр Порошенко является кандидатом в президенты в своем штабе. Возможно, немножко больше, чем просто кандидатом. Потому окончательные и базовые решения не могут приниматься без его участия", – сказал Березенко на вопрос можно ли сказать, что руководителем штаба Петра Порошенко есть Петр Порошенко.

Кроме того, депутат отметил, что за собственными исследованиями БПП относительно рейтингов кандидатов следующих президентских выборов в Украине, Порошенко "сейчас не занимает первое место, но разница между кандидатами находится в пределах погрешности".

Я не стану вам врать и заниматься откровенным популизмом. Да, признаю, безусловной победы в первом туре не будет. Но будет победа во втором туре,

– сказал политик.

Напомним, очередные выборы Президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.