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Порошенко подарував синові частину свого будинку та чимало грошей: декларація

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Петро Порошенко подарував синові Олексію частину прав на свій будинок
Петро Порошенко подарував синові Олексію частину прав на свій будинок / Фото з вільних мереж

Народний депутат фракції "Блок Петра Порошенко", син президента України Олексій Порошенко отримав у подарунок від свого батька Петра Порошенка частина прав власності на житловий будинок з господарськими будівлями площею 1,3 тисячі квадратних метрів в смт Козин на Київщині.

Про це свідчить інформація в електронній декларації про суттєві зміни в майні, поданій Олексієм Порошенком.

Так, згідно з вказаними даними, вартість частини права власності на будинок становить 9,53 мільйона гривень. Дата придбання відповідного права – 7 серпня 2018 року.

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У декларацію син Порошенка також вніс подарунок, отриманий у грошовій формі. Згідно із записом у документі, нардеп отримав від батька 1,1 мільйона гривень.

Додамо, що згідно з декларацією за минулі роки, Петро Порошенко володів будинком у Козині одноосібно. Вартість будинку в грудні 2012 року оцінювалася в 30 мільйонів гривень. Президент проживає в Козині разом з сім'єю.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Гроші Олексій Порошенко е-декларування Нерухомість
Джерело: 24 канал
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