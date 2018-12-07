Журналисты обнаружили в Испании элитную недвижимость судьи времён Януковича

Четверо апартаментов и десятки гектаров земли в солнечной курортной Испании принадлежат дочери и экс-жене судьи-беглеца Виктора Татькова – "Схемы" нашли их, исследовав испанские реестры. Как оказалось, многочисленная элитная недвижимость, появлявшаяся у семьи судьи Татькова синхронно с его карьерным взлетом, которую журналисты обнаружили полгода назад, была лишь верхушкой айсберга.

За последние два месяца 2018 года Подольский районный суд Киева арестовал почти 300 объектов недвижимости, которые по версии следствия, принадлежат окружению судьи Татькова. Виктор Татьков во время президентства Виктора Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд Украины, где ставили последнюю точку в спорах вокруг имущества и бизнеса.

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С октября 2016 года Татькова официально подозревают во вмешательстве в деятельность судебных органов и работу автоматизированной системы документооборота суда. По версии Генпрокуратуры, он фактически подчинил себе систему принятия судебных решений.



Виктор Татьков

Сам Татьков скрывается от украинского правосудия за границей. Сначала лечился в Германии, впоследствии находился в Австрии, где даже попросил политического убежища. Ранее журналисты нашли в Вене квартиру, в которой он жил, а позже и квартиру бывшей жены поп-певицы Ярославы Красильниковой.



Ярослава Красильникова

Пока в Украине суды принимают решения об аресте имущества, журналисты решили проверить, не решил ли судья с помощью близкого окружения перепрятать свои активы за рубежом. "Схемы" выяснили, что он не только не лишился недвижимости, но и обнаружили активы семьи украинского судьи, о которых ранее не было известно.

В солнечной Испании в провинции Малга расположены виллы Президента Петра Порошенко и двух его соратников – Игоря Кононенко и Олега Гладковского. Элитную недвижимость, как правило, оформляют не напрямую в собственность физического лица, а на местную фирму, которая специально для этого создана. Есть такая испанская фирма и у семьи украинского судьи Виктора Татькова, записанная на имя его первой жены Зои, а называется Vebelle Royal.



Элитную недвижимость оформляют на местную фирму, которая специально для этого создана

Зоя Татькова работала преподавателем в Донецком национальном университете. Возглавляла Донецкое отделение национальной школы судей до его ликвидации, где она получала 10-12 тысяч гривен зарплаты. Фирма первой жены Татькова, по данным испанского реестра, начиная с 2016 года приобрела в собственность семь апартаментов – землю и отдельную виллу.



Зоя Татькова

Семья Татькова скупает земли в муниципалитете Михас, в провинции Малга, не сотнями, а гектарами. 62 гектара земли на юге Испании – именно столько в собственности фирмы Vebelle Royal. Об этом свидетельствует официальный документ, который журналисты приобрели в реестре недвижимости Испании.



Документ из реестра недвижимости Испании

Испанский риелтор объяснил, скорее всего, эта земля предназначена для сельского хозяйства. Стоимость гектара может стартовать с 30 тысяч евро.

Это место является неплохим, ведь оно близко к магистрали. Оно расположено в той зоне, где есть гольф–поля, которые пользуются спросом. На гольф-поля приезжают англичане, а потому это всегда денежное место. Согласно ценнику, учитывая средние цены, оно может стоить до двух миллионов,

– сказал риэлтор Алан Хабалов.

Журналисты связались с первой бывшей женой судьи Татькова.

"Пожалуйста, не беспокойте ни меня, ни моих детей. Мы не имеем никаких отношений с этим человеком. Это мое право, какая у меня недвижимость и какая будет. Я всю жизнь работала на двух работах, занималась предпринимательством о предоставлении юридических услуг", – сказала Зоя Татькова.

Скупила имущество в Испании и старшая дочь Татькова – Елена. Она оказалась владелицей четырех апартаментов в регионе Малга. Елена – это дочь судьи Татькова от первого брака, ей 38 лет. Ранее проживала в Донецке, владела там мелким бизнесом, по крайней мере регистрировалась как физическое лицо-предприниматель. Однако ее доходы вызывают сомнения в способности самостоятельно приобретать недвижимость, в частности на юге Испании.

Какими доходами обладают родственники Татькова в Испании – смотрите в программе.