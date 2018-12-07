Журналісти виявили в Іспанії елітну нерухомість судді часів Януковича

Чотири апартаменти та десятки гектарів землі в сонячній курортній Іспанії належать доньці та екс-дружині судді-втікача часів Януковича Віктора Татькова – "Схеми" знайшли їх, дослідивши іспанські реєстри. Як виявилося, численна елітна нерухомість, яка з'являлася в оточення судді Татькова синхронно з його кар'єрним злетом, яку журналісти виявили півроку тому, була лише верхівкою айсберга.

За останні два місяці 2018 року Подільський районний суд Києва арештував майже 300 об'єктів нерухомості, які за версією слідства, належать оточенню судді Татькова. Віктор Татьков за часи президентства Віктора Януковича очолював Вищий господарський суд України, де ставили останню крапку у суперечках навколо майна та бізнесу.

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Від жовтня 2016 року Татькова офіційно підозрюють у втручанні у діяльність судових органів та роботу автоматизованої системи документообігу суду. За версією Генпрокуратури, він фактично підпорядковував собі систему ухвалення судових рішень.



Віктор Татьков

Сам Татьков переховується від українського правосуддя за кордоном. Спочатку лікувався у Німеччині, згодом перебував у Австрії, де навіть попросив політичного притулку. Раніше журналісти знайшли у Відні квартиру, у якій він мешкав, а пізніше і квартиру колишньої дружини поп-співачки Ярослави Красильникової.



Ярослава Красильникова

Поки в Україні суди ухвалюють рішення про арешт майна, журналісти вирішили перевірити, чи не надумав суддя через близьке оточення переховати свої активи за кордоном. "Схеми" з'ясували, що він не тільки не позбувся нерухомості, але й виявили активи родини українського судді, про які раніше не було відомо.

У сонячній Іспанії у провінції Малга розташовані вілли Президента Петра Порошенка та двох його соратників – Ігора Кононенка та Олега Гладковського. Еліту нерухомість, як правило, оформлюють не напряму у власність фізичної особи, а на місцеву фірму, яка спеціально для цього створена. Є така іспанська фірма і у родини українського судді Віктора Татькова, записана на ім'я його першої дружини Зої, а називається Vebelle Royal.



Елітну нерухомість оформлюють на місцеву фірму, яка спеціально для цього створена

Зоя Татькова працювала викладачем у Донецькому національному університеті. Очолювала Донецьке відділення національної школи суддів до його ліквідації, де вона отримувала 10-12 тисяч гривень зарплати. Фірма першої дружини Татькова, за даними іспанського реєстру, починаючи з 2016 року придбала у власність сім апартаментів – землю та окрему віллу.



Зоя Татькова

Родина Татькова скуповує землі у муніципалітеті Міхас, що у провінції Малга, не сотками, а гектарами. 62 гектари землі на півдні Іспанії – саме стільки має у своїй власності фірма Vebelle Royal. Про це свідчить офіційний документ, який журналісти придбали у реєстрі нерухомості Іспанії.



Документ з реєстру нерухомості Іспанії

Іспанський ріелтор пояснив, швидше за все, ця земля призначена для сільського господарства. Вартість гектару може сягати від 30 тисяч євро.

Це місце є непоганим, адже воно є близько до магістралі. Воно розташоване в тій зоні, де є гольф-поля, які мають попит. На гольф-поля приїжджають англійці, а тому це завжди грошове місце. Відповідно до цінника, зважаючи на середні ціни, вона може коштувати до двох мільйонів,

– сказав ріелтор Алан Хабалов.

Журналісти зв'язалися із першою екс-дружиною судді Татькова.

"Будь ласка, не турбуйте ні мене, ні моїх дітей. Ми не маємо жодних стосунків з цією людиною. Це моє право, яка у мене є нерухомість, якою вона в мене буде. Я все життя працювала на двох роботах, займалася підприємництвом щодо надання юридичних послуг", – сказала Зоя Татькова.

Скупила майно в Іспанії і старша донька Татькова – Олена. Вона виявилась власницею чотирьох апартаментів у регіоні Малга. Олена – це донька судді Татькова від першого шлюбу, їй 38 років. Раніше проживала у Донецьку, мала там дрібний бізнес, принаймні реєструвалася як фізична особа-підприємець. Однак її доходи викликають сумніви щодо спроможності самостійно купувати нерухомість, зокрема на півдні Іспанії.

Якими статками володіють родичі Татькова у Іспанії – дивіться у програмі.