Назад у майбутнє: які судді прагнуть потрапити до Верховного суду країни

Один із головних стовпів розвиненого демократичного суспільства – незалежні суди. Зараз в Україні триває реформа, в рамках якої йде відбір суддів до нових Верховного та Вищого антикорупційного судів.

Про це повідомили журналісти програми "Схеми" (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший).

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Тестування – це перший етап конкурсу до нового Антикорупційного суду, і водночас друга хвиля добору суддів до Верховного суду. Це єдиний етап конкурсу на посаду судді, де бали визначають не члени комісії, а комп’ютер.



Конкурс суддів

Далі кандидати отримують письмове завдання та проходять співбесіду, після чого оголошують переможців.

Головних завдань два: оновити суддівський корпус та забезпечити незалежність суддів. Відчуття того, що ця реформа має стати реформою № 1, виникла саме після Майдану,

– розповів заступник голови правління Центру політико-правових реформ Роман Куйбіда.

Довіра до суддів хоч і зросла з 2015 року втричі (з 5 до 16 відсотків), але все одно залишається низькою. Більшість опитаних спеціалістами програми Агентства США з міжнародного розвитку "Нове правосуддя" судам не довіряє.

​Юристи та аналітики переконані, що зараз ми отримали ще один шанс обрати якісно нових посадовців: на суддівське крісло у Верховному та Антикорупційному судах претендують науковці, адвокати й судді.

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12 листопада, у перший день відбору, журналісти програми "Схеми" стали свідками, як автівки кандидатів під’їжджають до виставкового центру. Саме там збирали всіх кандидатів для кваліфікаційного оцінювання. Кандидат на посаду судді Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Сергій Книш приїхав на позашляховику.

Практика у мене така склалася, що я обслуговую юридичних осіб. Та й з Вищим господарським судом працював. Там не така велика кількість справ була, але була. Але я взагалі не з суддівської системи,

– пояснив він.

Цікаво, що авто, на якому Книш приїхав на конкурс, виявилось відсутнім у його декларації за 2017 рік.



Сергій Книш

Наступною журналісти помітили автівку родини Євгена Блажівського, який був заступником генпрокурора Віктора Пшонки за часів президента Віктора Януковича. Його дочки Наталя та Оксана Блажівські – чинні судді, які хочуть працювати у новому Верховному суді.

Серед кандидатів є чимало суддів, які працювали за керівництва Віктора Татькова, якому Генеральна прокуратура повідомила про підозру в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ і оголосила в розшук.



Віктор Татьков

Тестові запитання, які привезли вранці першого дня іспиту до кандидатів у Верховний і Антикорупційні суди, мали тримати в таємниці, щоб усі кандидати були в рівних умовах. ​Формування конкретних запитань та їхній друк відбувався в стінах Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. І саме на цей етап комісія не запросила ані журналістів, ані спостерігачів.

Упродовж місяця комісія обіцяє оголосити бали за письмову роботу – написання судової ухвали. Схоже, комісія і цього разу має намір оцінювати переможців у не зовсім прозорий спосіб: без оприлюднення інформації щодо балів, які поставив кандидатові кожен член комісії.

Про те, хто під час першого конкурсу до Верховного суду отримав негативний висновок Громадської ради доброчесності – дивіться у програмі.