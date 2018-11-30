Назад в будущее: какие судьи стремятся попасть в Верховный суд страны

Один из главных столпов развитого демократического общества – независимые суды. Сейчас в Украине продолжается реформа, в рамках которой идет отбор судей в новый Верховный и Высший антикоррупционный суд.

Об этом сообщили журналисты программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый).

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Тестирование – это первый этап конкурса в новый Антикоррупционный суд, и одновременно вторая волна отбора судей в Верховный суд. Это единственный этап конкурса на должность судьи, где баллы определяют не члены комиссии, а компьютер.



Конкурс судей

Далее кандидаты получают письменное задание и проходят собеседование, после чего объявляют победителей.

Главных задач две: обновить судейский корпус и обеспечить независимость судей. Ощущение того, что эта реформа должна стать реформой № 1, возникла именно после Майдана,

– рассказал заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида.

Доверие к судьям хоть и выросло с 2015 года в три раза (с 5 до 16 процентов), но все равно остается низким. Большинство опрошенных специалистами программы Агентства США по международному развитию "Новое правосудия" судам не доверяет.

Юристы и аналитики убеждены, что сейчас мы получили еще один шанс выбрать качественно новых чиновников: на судейское кресло в Верховном и Антикоррупционном судах претендуют ученые, адвокаты и судьи.

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12 ноября, в первый день отбора, журналисты программы "Схемы" стали свидетелями, как машины кандидатов подъезжают к выставочному центру. Там собирали всех кандидатов для квалификационного оценивания. Кандидат на должность судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Сергей Кныш приехал на внедорожнике.

Практика у меня такая сложилась, что я обслуживаю юридических лиц. И с Высшим хозяйственным судом работал. Там не такое большое количество дел было, но было. Но я вообще не из судебной системы,

– пояснил он.

Интересно, что авто, на котором Кныш приехал на конкурс, оказалось отсутствующим в его декларации за 2017 год.



Сергей Кныш

Следующим журналисты заметили автомобиль семьи Евгения Блаживского, который был заместителем генпрокурора Виктора Пшонки во времена президента Виктора Януковича. Его дочери Наталья и Оксана Блаживские – действующие судьи, которые хотят работать в новом Верховном суде.

Среди кандидатов есть немало судей, которые работали при руководстве Виктора Татькова, которому Генеральная прокуратура сообщила о подозрении в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел и объявила в розыск.



Виктор Татьков

Тестовые вопросы, которые привезли утром первого дня экзамена кандидатам в Верховный и Антикоррупционные суды, должны держать в тайне, чтобы все кандидаты были в равных условиях. Формирование конкретных вопросов и их печать происходила в стенах Высшей квалификационной комиссии судей Украины. И именно на этот этап комиссия не пригласила ни журналистов, ни наблюдателей.

В течение месяца комиссия обещает объявить баллы за письменную работу – написание судебного решения. Похоже, комиссия и на этот раз намерена оценивать победителей не совсем прозрачным способом: без обнародования информации о баллах, которые поставил кандидату каждый член комиссии.

О том, кто во время первого конкурса в Верховный суд получил отрицательное заключение Общественного совета добродетели – смотрите в программе.