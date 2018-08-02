Ляшко продал элитное имущество экс-регионалу: впечатляющая сумма

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко продал собственную квартиру за 16 миллионов гривен бывшему регионалу.

Эти изменения Олег Ляшко внес в Единый реестр деклараций.

Читайте также: В Польше водитель вернул украинцу утерянные 10 тысяч долларов

Он отметил "доход от отчуждения недвижимого имущества" на 16 миллионов. Покупателем указан гражданин Украины Рыженков.

Как известно, ранее глава "Радикальной партии" уже продавал ему квартиру. Тогда Ляшко подтвердил, что речь идет именно об экс-регионале, близкого к бизнесмену, бывшему депутату и основному спонсору "Партии регионов" Ахметову.

Александр Рыженков – бывший депутат Верховной Рады от "Партии регионов" и отец Юрия Рыженкова. Последний является генеральным директором ООО "Метинвест Холдинг" – компании, принадлежащей Ринату Ахметову и его бизнес-партнеру, народному депутату Вадиму Новинскому.