В Польше водитель вернул украинцу утерянные 10 тысяч долларов

Водитель вроцлавского автобуса мог сильно разбогатеть, но вернул находку украинскому рабочему.

Об этом сообщает MPK Wrocław.

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По информации правоохранителей, водитель автобуса № 122 по путу до автовокзала нашел пакетик на пассажирском сиденье, в котором было более 7500 долларов, 945 евро и 575 злотых. Однако все средства мужчина вернул владельцу. Руководство Польши размышляет над тем, как премировать добросовестного работника.

Потерянные средства удалось вернуть благодаря тому, что в пакете находились контакты владельца. И водители, и пассажиры утверждают: если бы наткнулись на большую сумму денег, обязательно бы вернули ее хозяину, если бы его нашли.