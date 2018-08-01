В Польше водитель вернул украинцу утерянные 10 тысяч долларов
Водитель вроцлавского автобуса мог сильно разбогатеть, но вернул находку украинскому рабочему.
Об этом сообщает MPK Wrocław.
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По информации правоохранителей, водитель автобуса № 122 по путу до автовокзала нашел пакетик на пассажирском сиденье, в котором было более 7500 долларов, 945 евро и 575 злотых. Однако все средства мужчина вернул владельцу. Руководство Польши размышляет над тем, как премировать добросовестного работника.
Потерянные средства удалось вернуть благодаря тому, что в пакете находились контакты владельца. И водители, и пассажиры утверждают: если бы наткнулись на большую сумму денег, обязательно бы вернули ее хозяину, если бы его нашли.
Источник: 24 Канал
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