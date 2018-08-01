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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Польщі водій повернув українцю загублені 10 тисяч доларів

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Сумлінний водій повернув українському робітникові втрачені кошти
Сумлінний водій повернув українському робітникові втрачені кошти / agropolit.com

Водій вроцлавського автобуса міг сильно розбагатіти, але повернув знахідку українському робітнику.

Про це повідомляє MPK Wrocław.

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За інформацією правоохоронців, водій автобуса № 122 дорогою до автовокзалу знайшов пакетик на пасажирському сидінні, у якому було понад 7,5 тисяч доларів, 945 євро і 575 злотих. Однак всі кошти чоловік повернув власнику. Керівництво Польщі розмірковує над тим, як преміювати сумлінного працівника.

Загублені кошти вдалося повернути завдяки тому, що у пакеті знаходилися контакти власника. І водії, і пасажири стверджують: якби натрапили на велику суму грошей, обов'язково б повернули її господареві, якби його знайшли. 

Теги: Новини України Гроші Заробітчани Новини Польщі Транспорт
Джерело: 24 Канал
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