Ляшко продав елітне майно екс-регіоналу: вражаюча сума

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко продав власну квартиру за 16 мільйонів гривень колишньому регіоналу.

Ці зміни Олег Ляшко вніс до Єдиного реєстру декларацій.

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Він зазначив "дохід від відчуження нерухомого майна" на 16 мільйонів. Покупцем вказаний громадянин України Риженков Олександр Миколайович.

Як відомо, раніше голова "Радикальної партії" вже продавав йому квартиру. Тоді Ляшко підтвердив, що йдеться саме про екс-регіонала, близького до бізнесмена, колишнього депутата та основного спонсора "Партії регіонів" Ахметова.

Олександр Риженков – колишній депутат Верховної Ради від "Партії регіонів" і батько Юрія Риженкова. Останній є генеральним директором ТОВ "Метінвест Холдинг" – компанії, що належить Рінату Ахметову та його бізнес-партнеру, народному депутату Вадиму Новинському.