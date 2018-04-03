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"Работайте лет 20": в сети показали роскошный дом тестя Луценко

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В сети показали роскошный дом тестя Луценко
В сети показали роскошный дом тестя Луценко / dw.com

Общественный активист Максим Костецкий выложил в сеть фото большого имения семьи генпрокурора Юрия Луценко.

Об этом он написал в на своей странице в Facebook.

"Решил приоткрыть вам святая святых. Летний домик ЦПК и ТI (Центр противодействия коррупции и Transparency international, – "24"). Мы здесь корпоративные мероприятия проводим. Случайно не попало в декларацию", – пошутил Максим Костецкий в заметке к фото.

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На фото дом в элитном поселке Стоянка под Киевом, в котором живет тесть Луценко. Дом на 800 квадратных метров риелторы оценили в 1 миллион долларов.

По словам Виталия Шабунина, тесть Луценко и близко не имеет таких доходов. Дом зарегистрирован на отца Ирины Луценко Степана Нарембика.

На сообщение отреагировал генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Ну, по доходам руководители ЦПК и ТI нас уже опережают. Пусть работают лет 20 – будут иметь такой же дом,
– отметил Луценко в комментариях.

Дальше началась перепалка в комментариях. Активист отметил, что Юрий Луценко, "как всегда, солгал", ведь его зарплата свыше 1 миллиона гривен, зарплата Максима – 842 тысячи с налогами (19,5%), то есть "на руки" – 678 тысяч гривен.

"Не говоря о том, что Луценко за восемь дней отдыха на Сейшелах спустил больше, чем я заработал за год. И проблема не в размере состояния, а в том, что оно и близко не коррелируется с доходами", – подчеркнул он.

К слову, генпрокурор Украины Юрий Луценко задекларировал 1 миллион 302 тысячи гривен зарплаты, полученной в 2017 году. При этом, глава ГПУ указал в декларации, что не имеет собственного автомобиля.

Теги: Новости Украины Юрий Луценко Недвижимость Ирина Луценко
Источник: 24 Канал
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