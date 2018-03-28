Сумка за 65 тысяч: Ляшко с женой съездили в Швейцарию
Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко вместе с женой посетили Швейцарию. По словам нардепа Андрея Лозового, их туда пригласил экс-глава Европарламента Пэт Кокс.
Об этом сообщает "Таблоид".
Хотя главный радикал Украины Олег Ляшко не делился фотографиями из путешествия в соцсетях, его правая рука Андрей Лозовой неосмотрительно выложил в своем Instagram несколько фото.
Читайте также: На Ляшко заметили пиджак за почти 100 тысяч гривен
Ляшко с женой съездили в Швейцарию
Журналисты заметили на фото из салона автобуса на коленях у жены Ляшко хорошую сумку, очень похожую на модель из коллекции известного мирового бренда Gucci.
Подобная модель на сайте бренда стоит 2,5 тысячи долларов, а это примерно 65 тысяч гривен.
Ляшко з дружиної з'їздили до Швейцарії
Андрей Лозовой
Добавим, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко любит носить дорогие модные аксессуары. Журналисты заметили на нем шарф стоимостью в 10 тысяч гривен. Также на нем заметили куртку за 42 тысячи и брендовую обувь.
Выбор редакции
-
Пожар на станции "Левобережная": автомобиль переехал пожарный рукав и превратил его в фонтансегодня , 19:19
-
Россия язвительно отреагировала на солидарность Украины с Британией о выдворении дипломатовсегодня , 18:08
-
"Боснийский" сценарий урегулирования ситуации в Донбассе – на самом деле российский, – экспертсегодня , 17:20