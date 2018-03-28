Сумка за 65 тысяч: Ляшко с женой съездили в Швейцарию

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко вместе с женой посетили Швейцарию. По словам нардепа Андрея Лозового, их туда пригласил экс-глава Европарламента Пэт Кокс.

Об этом сообщает "Таблоид".

Хотя главный радикал Украины Олег Ляшко не делился фотографиями из путешествия в соцсетях, его правая рука Андрей Лозовой неосмотрительно выложил в своем Instagram несколько фото.

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Ляшко с женой съездили в Швейцарию

Журналисты заметили на фото из салона автобуса на коленях у жены Ляшко хорошую сумку, очень похожую на модель из коллекции известного мирового бренда Gucci.

Подобная модель на сайте бренда стоит 2,5 тысячи долларов, а это примерно 65 тысяч гривен.

Ляшко з дружиної з'їздили до Швейцарії

Андрей Лозовой

Добавим, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко любит носить дорогие модные аксессуары. Журналисты заметили на нем шарф стоимостью в 10 тысяч гривен. Также на нем заметили куртку за 42 тысячи и брендовую обувь.